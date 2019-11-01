Скалецька заявила, що звільнить усіх своїх радників

"Сьогодні ми підпишемо наказ і скасуємо всіх радників, їх більше не буде. В такій формі, як вони були, радників більше не буде", - зазначила міністр.

При цьому, за її словами, будуть працювати експерти офісу реформ - групи по три-п'ять людей, які готуватимуть аналітику і матеріали.

Скалецька зробила таку заяву у відповідь на запитання про те, чому поки у МОЗ закликають вакцинуватися від дифтерії, радниця міністра Ольга Голубовська поширює у Facebook інформацію про те, що вакцина від дифтерії, закуплена за державний кошт, неякісна, що там мало дифтерійного компоненту і немає досліджень її безпечності.

Скалецька зазначила, що, на жаль, не всі представники галузі охорони здоров'я розуміють, яке значення мають їхні слова, і як їх сприймають у суспільстві. За її словами, науковець може мати різні гіпотези і може дискутувати, але важливо, щоб у МОЗ був єдиний комунікаційний меседж.

При цьому міністр зазначила, що буде використовувати знання різних фахівців у подальшому, але це буде відбуватися в іншій формі і статусу радників ні в кого вже не буде.

"Для мене розуміння радників є таким, що якщо я щось запитала, мені дають інформацію. Те, що зараз відбувається в медіа з різними особами, і як їх сприймає суспільство - для мене це було дивним. Радник - це моя внутрішня історія. Я не підозрювала, що у суспільстві будуть сприймати, що кожен радник - це ще один міністр. Так не має бути, але так завжди було. Кожен, хто приходив від міністра і казав, що я його радник, він сприймався як ще одні вуста, ще одні очі", - заявила Скалецька.