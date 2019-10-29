Лише половина дорослих українців щеплені від дифтерії - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я готує нову настанову щодо дифтерії.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"На національному рівні ми готуємо нову настанову щодо дифтерії, яка допоможе налагодити більш системну роботу по цій проблемі, та багато інших заходів. На місцях головне завдання – це проактивна робота медиків, які повинні бити на сполох і доводити людям необхідність вакцинації дітей і дорослих! На сьогодні лише біля 59% малюків провакциновано проти дифтерії, дорослих – лише половина. Вакцини є – вимагайте у свого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта", - зазначила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

Так, 28 жовтня 2019 року відбулося засідання оперативного штабу МОЗ із реагування на ситуації з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації. За результатами зустрічі розпочато роботу над планом заходів з реагування на спалах дифтерії.

У МОЗ наголошують, що попередити розвиток захворювання та запобігти небезпечним ускладненням можна лише шляхом вакцинації дітей відповідно до календаря щеплень і ревакцинації дорослих (кожні 10 років). Безоплатне щеплення від дифтерії пацієнт може отримати, звернувшись до педіатра, терапевта чи сімейного лікаря, з яким він уклав декларацію.

За даними МОЗ, зараз в Україні охоплення щепленням від дифтерії дітей до року становить 59%, дорослих - 52,3%.

Цього року в Україні було зафіксовано 10 випадків дифтерії, з них 8 - у жовтні. Зокрема, 5 хворих з діагнозом "дифтерія" зареєстровано у Закарпатській області, два випадки - у Києві та один випадок - у Тернопільській області. Ще 10 осіб в Закарпатській області є носіями інфекції.

У міністерстві наголосили, що станом на 1 жовтня 2019 року в Україні є 1,8 млн доз вакцини АКДП, 141 тисяч доз АДП (не містить кашлюкового компоненту) та 4,9 млн доз АДП-М. Цього достатньо, щоб забезпечити вакцинами всіх громадян, які потребують планового щеплення

Дифтерія — це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Інкубаційний період хвороби — 3-10 днів. Джерелом інфекції є хвора людина або носій Corynebacterium diphtheriae, яка виділяє токсин. Токсин блокує синтез білка в клітинах, в результаті чого виникають тяжкі функціональні та структурні зміни, інколи несумісні з життям.

Ускладнення від дифтерії можуть включати: блокування дихальних шляхів; інфекційно-токсичний шок; пошкодження серцевого м'яза (міокардит); ураження нервової системи; легеневу інфекцію (дихальну недостатність або пневмонію).

При виникненні осередку інфекції контактні особи, залежно від свого вакцинального статусу, підлягають додатковій імунізації. Так, нещеплені особи повинні одержати первинний вакцинальний комплекс (вакцинація та перша ревакцинація) згідно з віком; особи, які підлягають ревакцинації згідно з календарем у поточному році, повинні негайно отримати чергову ревакцинацію; особи, імунізовані згідно з календарем, повинні отримати додаткову дозу АДП або АДП-М залежно від віку, якщо після останнього щеплення проти дифтерії пройшло більше року.

Для лікування дифтерії використовується протидифтерійна сироватка та антибактеріальна терапія. У серпні 2019 року Україна отримала гуманітарну допомогу від ВООЗ - 200 флаконів протидифтерійної сироватки. Наразі використано 13 у Закарпатській області та Києві, залишилося близько 180, які розподілені між областями.