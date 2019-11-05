В Ужгороді заявляють, що локалізували спалах дифтерії
Про це повідомляють в Ужгородській міськраді.
“Позачергове засідання протиепідемічної комісії провели сьогодні в Ужгородській міській раді. Зазначаэться, що епідемічна ситуація із захворюваністю на дифтерію у місті стабілізувалася, минули 1,3 максимальних інкубаційних періоди без виявлення нових випадків захворювань на дифтерію (з 24 жовтня 2019 року), що є ознакою локалізації спалаху,” - йдеться у повідомленні.
За інформацією Ужгородського міського центру первинної медико-соціальної допомоги, сімейні амбулаторії всі ці дні активно працювали, проведено приблизно 13 тисяч щеплень як дорослих, так і дітей, серед них – 2436 студентів УжНУ, зокрема 1117 іноземних. Усі пункти щеплень в Ужгороді мають достатньо вакцин. На запрошення підприємств, установ та організацій щеплення працівників проводять виїзні бригади.
Управління освіти міськради продовжує здійснювати контроль за виконанням рішення протиепідемічної комісії від 19 квітня 2019 року щодо недопущення до навчального процесу дітей без щеплень, а також вакцинації педагогічних працівників. Управління охорони здоров’я продовжить координацію роботи міських лікувально-профілактичних закладів, Ужгородська міськрайонна філія ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України» і надалі моніторитиме стан епідемічної ситуації із захворюваністю на дифтерію у місті та постійно інформуватиме Ужгородську міську раду.
У міськраді вкотре закликали ужгородців дотримуватися Календаря щеплень і якомога швидше зробити профілактичні щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію.