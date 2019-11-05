В Ужгороді заявляють, що локалізували спалах дифтерії

На позачерговому засіданні протиепідемічної комісії в Ужгородській міськраді заявили про локалізацію спалаху дифтерії — в місті з 24 жовтня не було нових виявлених випадків захворювання.

Про це повідомляють в Ужгородській міськраді.

“Позачергове засідання протиепідемічної комісії провели сьогодні в Ужгородській міській раді. Зазначаэться, що епідемічна ситуація із захворюваністю на дифтерію у місті стабілізувалася, минули 1,3 максимальних інкубаційних періоди без виявлення нових випадків захворювань на дифтерію (з 24 жовтня 2019 року), що є ознакою локалізації спалаху,” - йдеться у повідомленні.

За інформацією Ужгородського міського центру первинної медико-соціальної допомоги, сімейні амбулаторії всі ці дні активно працювали, проведено приблизно 13 тисяч щеплень як дорослих, так і дітей, серед них – 2436 студентів УжНУ, зокрема 1117 іноземних. Усі пункти щеплень в Ужгороді мають достатньо вакцин. На запрошення підприємств, установ та організацій щеплення працівників проводять виїзні бригади.

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Управління освіти міськради продовжує здійснювати контроль за виконанням рішення протиепідемічної комісії від 19 квітня 2019 року щодо недопущення до навчального процесу дітей без щеплень, а також вакцинації педагогічних працівників. Управління охорони здоров’я продовжить координацію роботи міських лікувально-профілактичних закладів, Ужгородська міськрайонна філія ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України» і надалі моніторитиме стан епідемічної ситуації із захворюваністю на дифтерію у місті та постійно інформуватиме Ужгородську міську раду.

У міськраді вкотре закликали ужгородців дотримуватися Календаря щеплень і якомога швидше зробити профілактичні щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію.