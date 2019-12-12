З квітня програмою "Доступні ліки" скористалися понад 1,5 мільйона пацієнтів

З 1 квітня 2019 року оновленою програмою "Доступні ліки" скористалися майже 1,67 млн пацієнтів.

Про це йдеться в пресрелізі Національної служби здоров'я України, який є в розпорядженні Укрінформу.

"Завдяки впровадженню електронного рецепта, оновлена програма стає зручнішою для пацієнта. Доступ населення до програми зростає. Безоплатними або із незначною доплатою ліками скористалися вже понад 1 млн 670 тисяч пацієнтів. За 8 місяців НСЗУ за програмою реімбурсації «Доступні ліки» вже виплатила 534 млн грн", - сказала в.о. голови Нацслужби здоров’я Оксана Мовчан.

За даними НСЗУ, виписано понад 9,8 млн рецептів, з них понад 8,32 млн пацієнти вже погасили в аптеках (84,36%). Щодня до програми "Доступні ліки" долучається близько 5 тис. пацієнтів. У середньому щодня сімейні лікарі виписують своїм пацієнтам понад 50 тис. нових рецептів.

Також у НСЗУ повідомили, що 36% аптечних закладів долучилися до програми реімбурсації “Доступні ліки” і здійснюють відпуск ліків за електронними рецептами.