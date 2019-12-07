Лікарні почнуть укладати контракти з Нацслужбою здоров'я у лютому

Укладення контрактів з Нацслужбою здоров'я на 2020 рік розпочнеться для аптек і закладів "первинки" з другої половини грудня 2019 року, для медичних закладів вторинної спеціалізованої меддопомоги — з лютого 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Національної служби здоров'я.

"Сформована стратегія роботи із закладами охорони здоров‘я в рамках реалізації ПМГ-2020. Контрактування з НСЗУ на 2020 рік для закладів первинки та аптечних закладів розпочнеться з другої половини грудня 2019 року. Для закладів спеціалізованої допомоги — з 3 лютого 2020 року", - йдеться у повідомленні.

У НСЗУ зазначили, що у 2020 році у повному обсязі запрацює Програма медичних гарантій. Але те, наскільки швидко увійдуть у реформу та надаватимуть якісні послуги пацієнтам спеціалізовані заклади у певному регіоні — залежить від місцевої влади.

"У Програмі медичних гарантій-2020 визначено пріоритетні напрями, за які спеціалізовані заклади отримуватимуть від НСЗУ підвищений тариф. Але для цього лікарні мають відповідати чітким вимогам. Завдання місцевої влади, зокрема, ДОЗів (департаменти охорони здоров'я - ред.), визначити ті послуги, які потрібні громаді, та вкладати кошти саме у такі заклади, як можуть їх надати. Зробити такі лікарні привабливими і для пацієнтів, і для медиків”, - наголосила в.о. голови НСЗУ Оксана Мовчан.

У Нацслужбі здоров'я нагадали, що на 2 квартал 2020 року державної субвенції на фінансування закладів спеціалізованої медичної допомоги не передбачено. Щоб отримувати державні кошти, медзаклади "вторинки" повинні підписати договір з Національною службою здоров’я України.