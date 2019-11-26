Гончарук доручив до кінця 2020 року підключити всі медзаклади до eHealth

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив до 31 січня 2020 року всі медичні заклади підключити до електронної системи охорони здоров’я.

Відповідне доручення він дав під час селекторної наради з питань охорони здоров’я обласним та Київській міській держадміністрації, повідомляє пресслужба КМУ.

"Українці повинні мати повноцінний доступ до гарантованих державою медичних послуг. Вже рік на рівні первинної допомоги держава сплачує саме за медичні послуги для громадян, а не за утримання лікарень. Тепер за таким принципом буде фінансуватися і спеціалізована допомога. І завдання місцевої влади допомогти закладам охорони здоров’я підготуватися до нового етапу реформи. Всі заклади мають бути автономізовані та забезпечені комп’ютерами, адже з другого кварталу 2020 року вони переходять на фінансування через договір з Національною службою здоров’я України", - наголосив Гончарук.

Зазначається, що з 1 квітня 2020 року розпочинаються зміни у фінансуванні закладів, які надають спеціалізовану допомогу, - це поліклініки та лікарні. Для успішного старту змін на рівні спеціалізованої допомоги і підписання договору з Національною службою здоров’я України заклади, які надають спеціалізовану допомогу, мають відповідати вимогам НСЗУ, а саме: бути автономізованими, мати комп’ютери та підключитися до електронної системи охорони здоров’я.

У 2020 році в Україні у повному обсязі запрацює Програма медичних гарантій, і на це у держбюджеті закладено 72 млрд грн, що становить майже 64% від загальної суми коштів, виділених на систему охорони здоров’я.

"У рамках підготовки до впровадження Програми медичних гарантій вже автономізовано близько 73% закладів, що надають спеціалізовану медичну допомогу. Найбільше таких закладів у Полтавській (98,59%), Вінницькій (97,69%), Харківській (93,64%), Одеській (90,53%) та Сумській (90,22%) областях. Комп’ютеризовано лише 33% спеціалізованих закладів. Області-лідери – Полтавська (66,02%), Чернігівська (56,38%) та Львівська (56,10%)", - сказала міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

Про результати роботи керівники облдержадміністрацій мають прозвітувати уряду до 31 грудня 2019 року.

Водночас на селекторній нараді наголошувалося, що саме місцева влада, як власник медичного закладу, має виділяти кошти на ремонт лікарні, закуповувати новітнє медичне діагностичне обладнання, потурбуватися про забезпечення закладу медичними кадрами тощо.

Фото: КМУ