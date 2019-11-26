Скалецька розповіла, що медзакладам дадуть контракти із Нацслужбою здоров'я

Медичні заклади вторинної ланки охорони здоров'я при переході на систему контрактування з Національною службою здоров'я отримають більше фінансування, ніж за медичною субвенцією.

Про це міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька сказала в ефірі програми "Свобода слова".

"Наступний рік — це перехід фінансування з медичної субвенції, коли ми просто роздаємо гроші в регіони, а регіони просто роздають в заклади за певними формулами, які вже показали свою неефективність, на фінансування через договори, через контракти з Національною службою здоров'я із закладами охорони здоров'я на ті послуги, які в них є, обладнання, лікарів, які можуть надавати цю послугу. В такий спосіб там, де буде надаватися медична послуга, там де є лікарі, там, де прийшли пацієнти, прийдуть гроші. Ми можемо говорити, що досить багато закладів отримають більше фінансування, ніж мали раніше", - сказала Скалецька.

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Вона зауважила, що місцеві органи влади, які раніше дофінансовували медзаклади на 30-40%, зараз мають докластися до управлінських рішень, наприклад, провести об'єднання медичних закладів за необхідності.

Скалецька також нагадала, що наступного року на медичну допомогу через Програму медичних гарантій виділено 72 млрд грн, які медзаклади отримають в разі укладення договорів з НСЗУ.

За її словами, оплата НСЗУ медпослуги безпосередньо лікарням дозволить пацієнтам отримувати безоплатно медпослуги за чотирма пріоритетними напрямками: лікування інсультів, лікування інфарктів, пологи та неонатальна допомога. Також будуть фінансуватися шість видів діагностики, амбулаторна, стаціонарна, хірургічна допомога, паліативна допомога і мобільні стаціонарні бригади та 4 види реабілітаційних послуг.

Пацієнт матиме можливість вибрати медичний заклад при наявності запиту від сімейного лікаря до лікарні.

Скалецька заявила, що таким чином підвищиться якість медичних послуг, оскільки гроші будуть йти в ті лікарні, які обиратимуть пацієнти.

"Ми будемо бачити і покращення ставлення і покращення якості надання допомоги, це призведе і до скорочення перебування в лікарнях, побачимо однозначно зменшення кількості ситуацій, коли пацієнтам доводиться докластися зі своєї кишені при лікуванні. Це той процес, який почнеться з 1 квітня, якщо ми говоримо про отримання вторинної медичної допомоги"'- сказала Скалецька.