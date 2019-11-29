Медреформа: Скалецька анонсувала багато позитивних змін із квітня

Медреформа: Скалецька анонсувала багато позитивних змін із квітня

Укрінформ
Із переходом фінансування лікарень на принцип "гроші за пацієнтом" з 1 квітня 2020 року пацієнти, за умови направлення лікаря, зможуть на власний розсуд обирати лікарню для лікування.

Про це сказала міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька в інтерв'ю Громадському.

"З 1 квітня буде отримано набагато більше позитивних змін. Одна з них, наприклад, така, що, маючи направлення від лікаря первинки до вторинної ланки - до вузького спеціаліста, зараз вас направляють у районну лікарню, і якщо наші пацієнти їхали в міську чи обласну, то їм казали: ми вас не можемо прийняти, оскільки ми тут приймаємо тільки міське або обласне направлення. З першого квітня, маючи направлення до вузького спеціаліста від лікаря первинки, можна буде звернутися до будь-якої лікарні. Оскільки лікарня отримає гроші за надану допомогу цьому пацієнту, звідки би він не був", - наголосила Скалецька.

За її словами, субвенцію для медзакладів держава виділятиме тільки до 1 квітня 2020 року, з 1 квітня медзаклади отримуватимуть кошти від Національної служби здоров’я за кожен пролікований випадок. Для здійснення таких виплат лікарні мають пройти процес автономізації та укласти договір із НСЗУ.

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Скалецька зазначила, що відтепер керівникам лікарень слід подбати про те, як облаштований їхній заклад, оскільки це впливатиме на рішення пацієнтів лікуватися саме у них.

"Окрім того, що пацієнт зможе обирати, тепер ще й у лікарень буде стимул ставати кращими - у сервісі, облаштуванні залів чи коридорів. Більшість рішень, які можуть негативно вплинути на пацієнтів, - це будуть управлінські рішення найнижчого рівня, тобто коли заклад просто скаже: а нам не цікаво лампочки вкрутити в коридорі, наприклад. В таких випадках ми будемо економити. Пацієнти втрачатимуть бажання туди приходити. А зменшення потоку пацієнтів - це зменшення отриманих коштів. Я думаю, що на сьогодні одне з наших завдань, які ми вже проговорюємо з регіональною владою, - щоб вони більше допомагали керівникам закладів вже міняти свій підхід і бачення управління закладом", - сказала Скалецька.

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Загалом, за її словами, в Україні вже понад 75% лікарень автономізовані і готові до укладання договорів з НСЗУ. Ті ж лікарні, які до 1 квітня не встигнуть пройти всі необхідні етапи, можуть бути приєднані до інших медзакладів, додала Скалецька.

Як повідомлялося, в Україні 1 квітня планується другий етап медичної реформи. Для цього медичні установи повинні укласти договори з Національною службою охорони здоров'я.

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