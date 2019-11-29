Медреформа: Скалецька анонсувала багато позитивних змін із квітня

Із переходом фінансування лікарень на принцип "гроші за пацієнтом" з 1 квітня 2020 року пацієнти, за умови направлення лікаря, зможуть на власний розсуд обирати лікарню для лікування.

Про це сказала міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька в інтерв'ю Громадському.

"З 1 квітня буде отримано набагато більше позитивних змін. Одна з них, наприклад, така, що, маючи направлення від лікаря первинки до вторинної ланки - до вузького спеціаліста, зараз вас направляють у районну лікарню, і якщо наші пацієнти їхали в міську чи обласну, то їм казали: ми вас не можемо прийняти, оскільки ми тут приймаємо тільки міське або обласне направлення. З першого квітня, маючи направлення до вузького спеціаліста від лікаря первинки, можна буде звернутися до будь-якої лікарні. Оскільки лікарня отримає гроші за надану допомогу цьому пацієнту, звідки би він не був", - наголосила Скалецька.

За її словами, субвенцію для медзакладів держава виділятиме тільки до 1 квітня 2020 року, з 1 квітня медзаклади отримуватимуть кошти від Національної служби здоров’я за кожен пролікований випадок. Для здійснення таких виплат лікарні мають пройти процес автономізації та укласти договір із НСЗУ.

Скалецька зазначила, що відтепер керівникам лікарень слід подбати про те, як облаштований їхній заклад, оскільки це впливатиме на рішення пацієнтів лікуватися саме у них.

"Окрім того, що пацієнт зможе обирати, тепер ще й у лікарень буде стимул ставати кращими - у сервісі, облаштуванні залів чи коридорів. Більшість рішень, які можуть негативно вплинути на пацієнтів, - це будуть управлінські рішення найнижчого рівня, тобто коли заклад просто скаже: а нам не цікаво лампочки вкрутити в коридорі, наприклад. В таких випадках ми будемо економити. Пацієнти втрачатимуть бажання туди приходити. А зменшення потоку пацієнтів - це зменшення отриманих коштів. Я думаю, що на сьогодні одне з наших завдань, які ми вже проговорюємо з регіональною владою, - щоб вони більше допомагали керівникам закладів вже міняти свій підхід і бачення управління закладом", - сказала Скалецька.

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Загалом, за її словами, в Україні вже понад 75% лікарень автономізовані і готові до укладання договорів з НСЗУ. Ті ж лікарні, які до 1 квітня не встигнуть пройти всі необхідні етапи, можуть бути приєднані до інших медзакладів, додала Скалецька.

Як повідомлялося, в Україні 1 квітня планується другий етап медичної реформи. Для цього медичні установи повинні укласти договори з Національною службою охорони здоров'я.