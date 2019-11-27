Масового закриття лікарень не буде - Скалецька

Після переходу на нову модель фінансування та створення госпітальних округів в Україні не очікується масового закриття лікарень, але деяким з них доведеться перепрофілюватися.

Про це в ефірі Громадського заявила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

«Рішення про закриття, реорганізацію чи будь-що інше має здійснювати місцева влада, виходячи з розуміння як власник, як вони можуть організувати (роботу - ред.). Тому я більш ніж переконана, що не настільки актуальне закриття закладів, скільки правильне використання цього ресурсу приміщень», - сказала очільниця МОЗ.

Вона пояснила, що більшість лікарень перебуває у комунальній власності, тому міністерство не займається їх закриттям.

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«І сьогодні для місцевої влади швидше буде виклик, як перепрофілювати те чи інше відділення чи заклад, можливо, скомпонувати види закладів, відділень, аби мати можливість не просто забезпечити доступ, а ще й розширити його», - зазначила міністр.

Як повідомлялося, Зоряна Скалецька заявила, що медичні заклади вторинної ланки охорони здоров'я при переході на систему контрактування з Національною службою здоров'я отримають більше фінансування, ніж за медичною субвенцією.