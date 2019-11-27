Масового закриття лікарень не буде - Скалецька
Про це в ефірі Громадського заявила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.
«Рішення про закриття, реорганізацію чи будь-що інше має здійснювати місцева влада, виходячи з розуміння як власник, як вони можуть організувати (роботу - ред.). Тому я більш ніж переконана, що не настільки актуальне закриття закладів, скільки правильне використання цього ресурсу приміщень», - сказала очільниця МОЗ.
Вона пояснила, що більшість лікарень перебуває у комунальній власності, тому міністерство не займається їх закриттям.
«І сьогодні для місцевої влади швидше буде виклик, як перепрофілювати те чи інше відділення чи заклад, можливо, скомпонувати види закладів, відділень, аби мати можливість не просто забезпечити доступ, а ще й розширити його», - зазначила міністр.
Як повідомлялося, Зоряна Скалецька заявила, що медичні заклади вторинної ланки охорони здоров'я при переході на систему контрактування з Національною службою здоров'я отримають більше фінансування, ніж за медичною субвенцією.