Українці вважають еміграцію найбільшою загрозою для держави

Українці вважають проблемою номер один для держави масовий виїзд за кордон наших співвітчизників.

Про це під час пресконференції в Укрінформі повідомив керівник соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович.

“Масовий виїзд українців за кордон — це проблема номер один, яку вважають українці найбільшою загрозою для України. 56 відсотків так вважають. Решта проблем — економічний занепад, зубожіння населення, погіршення здоров'я нації — це все має дещо нижчі показники”, - сказав Антипович.

Він наголосив, що проблема еміграції виникла не сьогодні і була для самих українців номером один ще з 2018 року.

“Якщо є коливання по якихось інших речах - по тому ж економічному занепаду, наприклад, з 2018 по 2019 рік знизилася тривога приблизно на третину, - то масовий виїзд за кордон залишився при своїх показниках. При всіх змінах влади, при всьому, що відбулося в 2019 році, - масовий виїзд за кордон як отримував понад 50 відсотків тривоги чи загрози в оцінках українців, так і отримує”, - наголосив соціолог.

Він повідомив, що нещодавно були презентовані результати соцопитування у 24 обласних центрах, і, згідно з його результатами, третина жителів обласних центрів думали над ідеєю трудової міграції за кордон.

“Основною причиною вони вважають, що вони змушені це робити для задоволення мінімальних потреб, тобто питання заробітку. Так вважає 50 відсотків тих, хто думає про трудову еміграцію за кордон. 27 відсотків з них вважають, що вони їхали б на заробітки, через те, щоб самореалізовуватися і знайти нові можливості, тобто це є розвиток”, - додав Антипович.

Ще 17 відсотків, а це кожен шостий опитаний, сказали, що вони не бачать ніякого майбутнього в Україні, уточнив керівник соціологічної групи «Рейтинг».