"Охоронця Яроша" знову відправили в ШІЗО російської колонії

Український політв'язень Олександр Шумков, засуджений у Росії до чотирьох років колонії загального режиму у справі "Правого сектору", перебуває в ШІЗО.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила тітка політв’язня Людмила Шумкова.

"Олександр перебуває в ШІЗО, йому призначили чергове "покарання" на 12 діб. Вважаємо, що це помста за оскарження попереднього незаконного тримання 39 діб в ШІЗО", - повідомила Шумкова.

Вона зазначила, що 15 листопада Олександра Шумкова зміг відвідати представник консульського відділу Посольства України в РФ.

За її словами, після звернення Шумкова у суд з вимогою визнання незаконним покарання в ШІЗО 39 діб поспіль, за вересень-жовтень адміністрація закладу йому винесла 16 усних доган.

Як повідомляв Укрінформ, колишній охоронець Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков зник наприкінці серпня 2017 року. 4 грудня 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив Шумкова до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності "Правого сектору", яка була "спрямована проти інтересів Росії".

Шумков оголосив голодування з 14 жовтня з вимогою припинити шантаж з боку Росії з використанням ув’язнених на перемовинах в мінському та нормандському форматах.

На медогляді, у зв'язку з початком голодування, йому відмовили в медобстеженні, незважаючи на скарги на постійний головний біль. Його перевели до тюремної лікарні російського міста Торжок. Олександр Шумков припинив голодування через погрози примусового харчування. Після завершення голодування у політв'язня значно погіршився стан здоров'я.

Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової вжити заходів для відновлення прав українського політв'язня Шумкова у російській колонії.

Світова управа Спілки української молоді (СУМ) просить Президента України Володимира Зеленського включити політв'язня Олександра Шумкова до переліку осіб, щодо яких ведуться переговори про якнайшвидше повернення в Україну.