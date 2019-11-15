Шумков не отримує належної меддопомоги — правозахисниця

Український політв'язень Олександр Шумков, засуджений у Росії до чотирьох років колонії загального режиму у справі "Правого сектору", не отримує належної медичної допомоги.

Про це на пресконференції у Києві повідомила голова правління центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.

"14 жовтня він розпочав голодування, серед його вимог - припинити використання політв’язнів для тиску на Україну, для здобуття поступок в реалізації мінських домовленостей за російським сценарієм, а також надати йому медичне обстеження. Він був змушений припинити голодування, але зараз його стан не покращується, йому не надається належна медична допомога", - повідомила вона.

В свою чергу тітка політв'язня Людмила Шумкова додала, що родину дуже непокоїть стан здоров'я Олександра - політв'язня турбують сильні головні болі, а також почалися судоми.

"22 жовтня його перевели до лікарні ФСИН (Федеральної служби виконання покарань — ред.) міста Торжок - і через деякий час, під час відвідин адвоката стало відомо, що Олександру вколюють невідомі речовини. Коли заходять в палату - це вже набрані шприці з невідомою речовиною, йому дають незрозумілі пігулки. І після цього стан його не покращився. Призначення лікаря - невідоме", - заявила вона.

Людмила Шумкова також додала, що 13 листопада родина отримала лист від політв'язня, в якому Олександр скаржиться, що його стан здоров'я не покращується.

"Він припинив голодування, тому що частково його вимоги були враховані - він вимагав зустрічі з Москальковою (російський омбудсмен - прим.) - Москалькова не приїхала, однак приїхала омбудсмен у Тверській області. Тобто, хоч частково, але хоч хтось з вертикалі відреагував. Але є і друга, вагома причина - оскільки він досить довгий період тримав голодування, йому повідомили, що до нього застосують процедуру примусового годування - і це досить специфічна процедура. Тому, щоб уникнути насилля над собою, Олександр вирішив припинити голодування", - розповів адвокат політв'язня Олексій Барановський.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив Шумкова до чотирьох років ув'язнення за те, що Шумков, нібито, із 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності "Правого сектору", яка була "спрямована проти інтересів Росії".

14 жовтня 2019 року Шумков оголосив голодування.