Після розпаду СРСР половина усіх його релігійних організацій були в Україні - науковець

Після розпаду Радянського Союзу 50% усіх релігійних організацій, які діяли в колишньому СРСР, зосереджувалися в Україні.

Про це повідомив старший науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім.Г.С. Скоровороди НАН У країни кандидат історичних наук Ігор Козловський під час експертного засідання «Підсумки й виклики державно-конфесійної та етнонаціональної політики в Україні», що відбулося в Укрінформі в п’ятницю.

“Україна є однією з найскладніших з точки зору релігійної ситуації палітри в європейському просторі, і не тільки. І на колишньому пострадянському просторі це унікальна країна, бо ще коли Радянський Союз був зруйнований, 50% усіх релігійних організацій, які були в колишньому Радянському Союзі, були саме в Україні. У Росії - 25% і 25% - у інших 13 державах. І така тенденція постійного зростання релігійної мережі саме характеризується своєрідністю для України. І це виклик для нас усіх”, - сказав Козловський.

Про підсумки й виклики державно-конфесійної та етнонаціональної політики в Україні говорили в Укрінформі / Фото: Данііл Шамкін, Укрінформ

За його словами, тепер перед Україною постали нові виклики, що пов’язано з об’єднавчим процесом навколо новоствореної Православної церкви України, яка переживає зараз період становлення, та "протидією з боку інших православних гілок, які існують на території України”.

Водночас, зауважив науковець, складні процеси відбуваються і всередині низки інших релігійних організацій.

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Козловський також наголосив на важливості релігійної безпеки та звернув увагу на виклики, пов’язані з війною в Україні.

“Переслідування вірян і репресії, які є на окупованих територіях Криму, Донеччини та Луганщини, - з одного боку, це є зона відповідальності Російської Федерації, але ж ми не можемо стояти осторонь, бо це наші громадяни. І ми повинні постійно нагадувати і не тільки нашому суспільству, а й міжнародному також про ті утиски, які є на цих територіях”, - наголосив експерт.

Він також відзначив, що, за спостереженнями, наразі релігійні організації стають більш активними учасниками становлення громадянського суспільства в Україні.