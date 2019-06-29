Міжнародний марафон пам`яті Василя Сліпака розпочався зі Львова

ІІІ Відкритий міжнародний музичний марафон пам`яті оперного співака Василя Сліпака розпочався зі Львова, рідного міста співака, який загинув у боях на Сході України. Марафон продовжиться в різних містах світу та України і завершиться 2 липня у Києві.

Про це повідомила пресслужба Львівської ОДА.

“29 червня, у день, коли снайперська куля забрала життя оперного співака, учасника бойових дій на Сході України Василя Сліпака, у його рідному Львові розпочався ІІІ Відкритий міжнародний музичний марафон його пам`яті”, - йдеться у повідомленні.

У Львові в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відслужили поминальну літургію, вона продовжилась на Личаківському кладовищі, де освятили пам`ятник герою.

Цього ж дня марафон перенісся до Франції. Там, у місті Лє-Ренсі, звучать арії з улюблених опер Василя Сліпака.

Згодом Лє-Ренсі відгукнуться українські міста: Чернівці – органною та вокальною музикою, Дніпро - там прозвучить присвята «Дніпро пам’ятає».

О 19.00 у різних кінцях світу музичне вшанування пам’яті Василя Сліпака продовжать Нью-Йорк – концертом в Українському музеї «Тиха музика для роздумів» та Львів – твором Йозефа Гайдна «Сім останніх слів Ісуса Христа» (храм св. апостолів Петра і Павла). Перший день марафону завершиться у французькому місті Юзес «Реквіємом» Габрієля Форе.

Наступного дня музичну присвяту пам’яті Василя Сліпака продовжать Біла Церква і Тернопіль. Того ж дня концерти синхронно відбудуться у Хмельницькому та Львові.

Потім марафон триватиме одночасно у Маріуполі, Харкові, Івано-Франківську та Парижі. Завершиться ІІІ Міжнародний музичний марафон пам’яті Василя Сліпака концертом «Валентин Сильвестров: Простір Пам’яті» у Києві 2 липня о 19.00 у Великому залі імені Героя України Василя Сліпака Національної музичної академії України імені П. Чайковського.

Пам’яті видатного співака присвятять своє виконання лауреати Першого конкурсу молодих вокалістів імені Василя Сліпака: Віктор Янковський і Владислав Тлущ (Львів), Анна Твердова (Київ), Софія Кошелєва (Дніпро), які виступатимуть поряд з відомими солістами і провідними музичними колективами.

Василь Сліпак – український оперний співак (бас-баритон), соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на Сході України, позивний «Міф».

Народився у 1974 році Львові. Майже двадцять років прожив за кордоном. Свої останні концерти він дав 25-27 травня 2016 року у храмі Святої Трійці в м. Ліоні (Франція).

Тричі був на фронті на Сході України. Воював у Пісках у районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку у складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу. Повернувся пораненим. Вдруге поїхав на фронт у вересні 2015 року, у Водяне, на лінію зіткнення, у жовтні повернувся до Парижа. В червні 2016 року знову поїхав на Донбас. 29 червня 2016 року загинув у бою від кулі ворожого снайпера.

Поховали героя на Личаківському кладовищі Львова. У лютому 2017 року Василю Сліпаку посмертно присвоїли звання Героя України.

Фото: ЛМР