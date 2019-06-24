Для абітурієнтів запрацювала "гаряча лінія"

З понеділка, 24 червня, до 9 серпня працюватиме гаряча лінія Міністерства освіти та науки і приймальня громадян щодо вступної кампанії 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

“Вже через тиждень розпочнеться активна фаза вступної кампанії, а саме реєстрація електронних кабінетів та подача заяв до закладів. Для того, щоб вступники, їхні батьки та вчителі були добре поінформовані про графік та особливості вступу, ми створили на сайті МОН окремий розділ “Вступна кампанія 2019”. Там можна знайти відповіді на найпоширеніші запитання щодо вступу на всі рівні вищої освіти, інфографіки, відеороз’яснення та офіційні документи. Ми дуже просимо абітурієнтів ознайомитися з матеріалами розділу, спробувати знайти там відповідь на своє запитання, перш ніж панікувати”, - зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Крім того, додала вона, фахівці міністерства проведуть серію семінарів для приймальних комісій. Сьогодні почали роботу консультативні телефонні лінії МОН та приймальня громадян, куди вступники зможуть звернутися впродовж усієї вступної кампанії.

Адреси та номери, за якими можна отримати консультації:

прийом громадян: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 16, к. 401 (понеділок-четвер з 9:00 до 18:00; п'ятниця - з 9:00 до 17:00)

консультативні телефонні лінії (понеділок-четвер з 9:00 до 18:00; п'ятниця - з 9:00 до 17:00)

МОН

+38 (044) 287-89-29

+38 (068) 951-25-13

+38 (050) 550-54-11

0 (800) 504-425 – БЕЗКОШТОВНО!

Електронні звернення можна надсилати на скриньку vstup2019@mon.gov.ua

Додаткові телефони:

директорат професійної освіти МОН (питання вступу до закладів ПТО):

+38 (044) 287-89-14;

директорат дошкільної та шкільної освіти МОН (питання щодо документів про середню освіту):

+38 (044) 481-47-67;

ЄДЕБО, ДП “Інфоресурс” (сервіс підтримки з реєстрації електронних кабінетів та подання електронних заяв):

+38 (044) 290-18-13

+38 (095) 281-13-54

+38 (067) 551-24-74

+38 (093) 342-38-63.

Електронні звернення можна надсилати на скриньку: ez@inforesurs.gov.ua

Фонд “Відкрита політика” (консультації щодо вступу з Криму та Донбасу)

0 (800) 50-45-70 – безкоштовно!

+38 (068) 951-25-13

+38 (097) 983-65-91

+38 (095) 875-74-99

+38 (050) 550-54-11 (Viber/Telegram/WhatsApp/)

Skype: Dostupna Osvita UA

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