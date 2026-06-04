Росіяни не організували евакуацію з окупованих Олешок, люди їдуть самі і ризикують життям - МВА

Росіяни наразі не організували евакуацію людей із заблокованих Олешок на ТОТ Херсонщини, вони залякують людей «провокаціями ЗСУ». Місцеві мешканці, хто може, вибираються на свій страх і ризик за власні кошти, інші все ж сподіваються на організований виїзд.

Про це керівниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко розповіла Укрінформу.

«П’ять населених пунктів громади знищені повністю - зрозуміло, що є біль, але там немає наразі живих людей, ще три населені пункти - такі як Козачі Лагері, Підлісне, Солонці - знищені на 80%, там живе невелика кількість людей. В Олешках залишається до двох тисяч чоловік, і доставка продуктів украй періодична», - каже Гасаненко.

За її інформацією, остання доставка продуктів у місто відбулася минулого тижня в понеділок. Гасаненко акцентує, що повної картини того, що відбувається у місті, немає, адже місцеві мешканці обмежені у пересуванні по населеному пункту і розповідають те, що бачили вони.

За словами начальниці МВА, підприємці, які доправили продукти минулого тижня, незважаючи на дефіцит продовольства та складну гуманітарну ситуацію, не змогли реалізувати весь товар. По-перше, тому що у людей немає грошей, а щоб отримати готівку, треба здолати дорогу до Скадовська. «Якби це можна було легко зробити, без ризику для життя, то ці мешканці б просто виїхали з Олешок. По-друге, підприємці, які завозять товар, не мають як його зберігати влітку без холодильників, зокрема, коли йдеться про м'ясо, ковбаси. Продукти швидко псуються, у місті немає електропостачання, немає палива для генераторів, немає як організувати торгівлю з дотриманням санітарних норм», - пояснює Гасаненко.

Вона зазначила, що була спроба доправити продукти 2 червня чотирма машинами, проте транспорт підірвався на мінах, один з водіїв загинув, троє були поранені. «Тому, чи будуть бажаючі їхати ще? Ситуація, знаєте, по колу. Хтось проїхав, потім починають завозити щотижня, потім підірвалися - і припиняється це постачання. Тобто коли буде наступне, чи буде взагалі після того, як підірвалися ці машини, невідомо», - додала Гасаненко.

Щодо евакуації, то, як наголосила начальниця МВА, жодної організованої евакуації росіяни не проводять. Те, що відбувається - це виїзд людей на свій страх і ризик за свої кошти. Вивозять їх або перевізники, або ті ж підприємці, які завозять продукти. «Відповідно, на це треба кошти, треба платити, це теж без дорікання на адресу перевізників, тому що люди, які їдуть в Олешки, вони, без перебільшення, ризикують своїм життям, не кажучи вже про витрати на паливо та інші супутні витрати», - зауважує очільниця Олешківської МВА.

За її даними, за три місяці - з березня по травень - так змогли вибратися з Олешок до 200 людей. Вона не виключає, що ця цифра може бути дещо більшою, адже можуть бути виїзди, про які інформація не надійшла.

«Але ж при цьому не забуваймо скільки спроб виїхати і самостійно, і з перевізниками завершувалися трагічно, і не просто пораненням, а смертю. Тому все одно це ризик, і люди кожного разу розуміють, що ця спроба може бути дорогою в один кінець. Але вони вже не мають сил залишатися в тих умовах, тому ризикують життям», - розповідає Гасаненко.

Ще, додає, зупиняє людей від виїзду те, що вони не можуть залишити тварин - своїх, тих, які до них прибилися за ці роки, чи тих, за якими їх просили приглянути.

Щодо окупантів, то, як наголошує Гасаненко, вони обіцяли місцевим мешканцям, що до серпня у місто продукти нібито надходитимуть двічі на тиждень. «Віри їм немає, звісно, бо вже зараз все відбувається по-іншому. Що буде після серпня - невідомо. Місцеві мешканці, які поки не наважуються виїжджати, у розмовах сподіваються, що далі буде все-таки організована евакуація. Хоча окупанти в своїх пабліках лякають людей - кажуть, що не можуть організувати евакуацію, бо, мовляв, бояться провокації ЗСУ. Тобто це окупанти так реагують на наші заклики провести евакуацію», - каже Гасаненко.

За її словами, росіяни наразі не хочуть людей евакуйовувати навіть у громади окуповані, але які розташовані подалі від лінії вогню, не те що сприяти евакуації за кордон чи на підконтрольну Україні територію.

Як повідомляв Укрінформ, 15 травня відбулися перемовини української влади щодо термінової гуманітарної евакуації з населених пунктів Олешки, Стара Збур'ївка, Нова Збур'ївка, Гола Пристань та ін.

Фото: "Мост"