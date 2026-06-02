На ТОТ Херсонщини жителі скуповують продукти харчування першої необхідності - експерт

На тимчасово окупованій території Херсонщини люди скуповують у магазинах продукти харчування першої необхідності.

Про це повідомив у Фейсбуці заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов, передає Укрінформ.

«Принаймні в Скадовську і районі заборонили продаж алкоголю, скасували всі заходи до Дня захисту дітей і скасували заправки як явище - пального немає, то навіщо ті заправки?» - написав Данилов.

За його інформацією, на більшій частині окупованої Херсонщини люди побігли по магазинах на закупи продуктів харчування першої необхідності: солі, круп, макаронів.

Про те, що на ТОТ Херсонщини полиці в місцевих магазинах напівпорожні, розповів у Фейсбуці журналіст Олег Батурін.

«Генічеський район Херсонщини, степові громади. Полиці в місцевих магазинах напівпорожні. Місцеві все розкуповують: від сірників до продуктів довгого зберігання - борошна, круп, макаронів», - написав журналіст.

За його словами, у «бариг» зʼявився в продажу бензин, ціни високі. З Нової Каховки розповіли, що ціни на бензин «у бариг теж космос» - називали ціну 200 рублів за літр і вище. У Генічеському районі завозять скраплений газ, балон - 2300 рублів, розбирають миттєво.

Водночас, як наголосив журналіст, у російських окупантів, як завжди, зовсім інше на першому місці: блокування будь-якого звʼязку, щоб люди не могли ні з ким звʼязатися і не мали доступу до новин. Продовжують слідкувати й за тим, хто сфотографувався з українським прапором 15 років тому чи навіть більше, щоб звинуватити людину в «нацизмі».

Як акцентував Батурін, питання бензину, продуктів, ліків, транспорту і будь-чого справді потрібного людям для життя росіян традиційно не цікавлять зовсім.

Як повідомляв Укрінформ, у тимчасово окупованому Скадовську на лівобережжі Херсонщини через проблеми з пальним цивільним продають тільки газ.

