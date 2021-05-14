В Ужгороді під ОДА горіло авто активіста. Він заявив - це акція протесту

В Ужгороді на центральній площі міста перед будівлею Закарпатської облради та ОДА горіло авто одіозного активіста Івана Данацка.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила речниця ГУНП в Закарпатській області Ганна Дан.

З її слів, наразі поліція вивчає обставини події на місці.

У мережі Фейсбук опубліковано відповідне відео із Данацком, де сам він пояснює, що його палаючий під Закарпатською ОДА автомобіль погасили пожежники та поліцейські. На відео видно пляшку із бензином в салоні згорілого авто, але наразі не зрозуміло, як саме сталося загорання. Поліція обіцяє пояснити все згодом після з'ясування обставин.

Сам власник згорілого авта - одіозний закарпатський активіст Іван Данацко (є одним із лідерів русинського руху на Закарпатті, також раніше брав участь в акціях щодо цін на розмитнення авто з європейською реєстрацією - ред.) пояснює, що ця акція — його протест проти того, що обласну владу на Закарпатті очолюють не закарпатці, а влада не виконує своїх обіцянок.

Читайте також: Двох підозрюваних у поширенні антиугорських листівок на Закарпатті відправили під нічний арешт

Разом із тим, активіст Данацко під час стріму в соцмережі не зміг конкретно пояснити свої вимоги до влади.

Хоча він зазначив, зокрема, що вимагає визнати русинів корінним народом України на засіданні сесії Закарпатської облради, а також Данацко не згоден із законом щодо розмитнення авто з іноземною реєстрацією, який на днях підписав Президент Володимир Зеленський.