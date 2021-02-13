У Вінниці стартує відбірковий турнір із середньовічних боїв на «Битву націй»

У Вінниці в суботу стартує відбірковий турнір з історичних середньовічних боїв за право представляти Україну на «Битві націй».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила очільниця клубу історичної реконструкції «Аркона» Ольга Грабовська.

«Цього року індивідуальні відбіркові номінації - бої за право увійти до національної збірної на «Битву націй-2021», пройдуть у Вінниці у стінах Міського палацу мистецтв «Зоря». Наше місто обране місцем проведення турніру, позаяк останніми роками дуже набув популярності лицарський турнір імені Героя Небесної сотні Максима Шимка, який проводиться до дня його народження щороку в жовтні. І лицарям з усієї України їздити у Вінницю подобається, - хороше місце, хороша організація, дуже зручне розташування. До нас приїхали всі, хто вважає себе найкращими, гідними представляти державу на всесвітній першості», - зазначила Грабовська.

За її словами, участь у відбіркових змаганнях беруть близько ста майстрів середньовічного бою, які змагатимуться за першість у п’яти номінаціях, а саме: щит-меч, баклер-меч, півтораручний меч, бої на алебардах і повноконтактні бої у кількох вагових категоріях.

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Змагання проходитимуть окремо серед чоловіків та жінок. Із переможців змагань буде сформована національна збірна, яка потім поїде на «Битву націй», що цьогоріч відбудеться в Румунії на початку червня.

Як повідомлялося, «Битва націй» (Battle of the Nations) - це міжнародний чемпіонат світу з історичного середньовічного бою. Це повноконтактні змагання, в яких використовується залізна (не заточена) зброя і стандартизований перелік правил. Національні збірні змагаються в кількох номінаціях.

Світлина з ФБ-сторінки Ольги Грабовської