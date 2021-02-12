Луцьк влаштує фестиваль зимових розваг

Луцьк влаштує фестиваль зимових розваг

Укрінформ
У Луцьку цими вихідними, 13-14 лютого, відбудеться фестиваль снігу й зимових розваг «Сніжна зима-2021».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Луцька міськрада.

«13 та 14 лютого у центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки для мешканців та гостей нашого міста відбудеться зимове дозвілля «Сніжна зима-2021», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у суботу, 13 лютого, з 11:00 охочих запрошують на центральну алею, щоб долучитися до цікавих заходів – «Веселі санчата», «Грінч-санчата» – та взяти участь у сімейних розвагах «Найкреативніший сніговик» та «Снігова куля».

З 10-ї години тут уже триватиме пленер «Снігова скульптура». Цей захід відбуватиметься й наступного дня.

«А вже в неділю, 14 лютого, о 14:00 запрошуємо лучан та гостей нашого міста відвідати алею зимових скульптур «Зимовий вернісаж», – додали в міськраді.

Також цими вихідними у парку біля дамби усі охочі зможуть покататися на світломузичній сніговій гірці та взяти участь у зимових розвагах «Веселі гірки – дружні гутірки», які триватимуть й 15 лютого.

Читайте також: Луцьк кличе на романтично-гастрономічну екскурсію

Прихильників здорового способу життя запрошують відвідати мультифункціональні спортивні майданчики на вулиці Глушець та площі перед входом до парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, де відбудеться загальноміська акція «Ранкова гімнастика» з професійним фітнес-тренером.

Біля Луцького зоопарку та дитячо-юнацької спортивної школи № 3 з 12:00 шанувальники спорту зможуть взяти участь у відкритих тренуваннях з біатлону і тренуваннях з їзди на лижах.

Крім того, упродовж трьох днів, 13, 14, 15 лютого, усі охочі матимуть нагоду долучитися до онлайн-флешмобу «Сніжний зимовий Луцьк» на сторінках департаменту сім’ї, молоді та спорту у Фейсбуці та Інстаграмі.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-