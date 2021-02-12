Луцьк влаштує фестиваль зимових розваг

У Луцьку цими вихідними, 13-14 лютого, відбудеться фестиваль снігу й зимових розваг «Сніжна зима-2021».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Луцька міськрада.

«13 та 14 лютого у центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки для мешканців та гостей нашого міста відбудеться зимове дозвілля «Сніжна зима-2021», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у суботу, 13 лютого, з 11:00 охочих запрошують на центральну алею, щоб долучитися до цікавих заходів – «Веселі санчата», «Грінч-санчата» – та взяти участь у сімейних розвагах «Найкреативніший сніговик» та «Снігова куля».

З 10-ї години тут уже триватиме пленер «Снігова скульптура». Цей захід відбуватиметься й наступного дня.

«А вже в неділю, 14 лютого, о 14:00 запрошуємо лучан та гостей нашого міста відвідати алею зимових скульптур «Зимовий вернісаж», – додали в міськраді.

Також цими вихідними у парку біля дамби усі охочі зможуть покататися на світломузичній сніговій гірці та взяти участь у зимових розвагах «Веселі гірки – дружні гутірки», які триватимуть й 15 лютого.

Прихильників здорового способу життя запрошують відвідати мультифункціональні спортивні майданчики на вулиці Глушець та площі перед входом до парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, де відбудеться загальноміська акція «Ранкова гімнастика» з професійним фітнес-тренером.

Біля Луцького зоопарку та дитячо-юнацької спортивної школи № 3 з 12:00 шанувальники спорту зможуть взяти участь у відкритих тренуваннях з біатлону і тренуваннях з їзди на лижах.

Крім того, упродовж трьох днів, 13, 14, 15 лютого, усі охочі матимуть нагоду долучитися до онлайн-флешмобу «Сніжний зимовий Луцьк» на сторінках департаменту сім’ї, молоді та спорту у Фейсбуці та Інстаграмі.