Луцьк кличе на романтично-гастрономічну екскурсію

В обласному центрі Волині до Дня святого Валентина, 14 лютого, влаштують тематичну романтично-гастрономічну екскурсію.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці події, яку організував Центр туристичної інформації та послуг, у Фейсбуці.

"Луцьк – романтичне місто та його історії любові справді вражають. Утаємничені побачення і гріховні любощі міщан, курйозні випадки сватань луцьких караїмів, відчайдушні вчинки заради коханих і неймовірні історії залицянь – це все і багато іншого Ви почуєте на романтично-гастрономічній екскурсії "Моє серденько", – йдеться в повідомленні.

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На закінчення прогулянки організатори обіцяють частування смачним тематичним десертом і гарячим напоєм (на вибір) у затишній кав'ярні-кондитерії.

Стартуватиме двогодинна екскурсія від Луцького замку. Для участі потрібно заповнити Google-форму.