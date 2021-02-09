У Вінниці на День Валентина розкажуть про любовні талісмани та історії кохання

У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї в День усіх закоханих під час інтерактивних екскурсій відвідувачам розкажуть про любовні талісмани та історії кохання відомих людей Поділля.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться на сторінці музею у Фейсбуці.

«До Дня святого Валентина – інтерактивна вечірня екскурсійна програма «Музейний щоденник: історії кохання». У програмі заходу – зустріч з чарівною Мавкою, яка розповість про мінерали й дорогоцінне каміння з колекції музею, та які з них вважаються «любовними талісманами», а також подільські сторінки світового літопису любові», – йдеться у дописі.

Зазначається, що відвідувачі музею зможуть побачити театралізовані історії про музу польського романтизму красуню Дельфіну Потоцьку з Комарів, «шлюбну дипломатію» ХVІІ ст. – одруження Тимоша Хмельницького і Розанди Лупул, а також розповіді про перебування у Вінниці та неймовірну популярність кінодіви початку ХХ ст. Віри Холодної і вірне кохання у вирі національної революції 1917–1921 років.

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Окрім того, археологи влаштують екскурсантам зустріч із Змієм-спокусником. Можна буде побачити й чарівний весільний кожух, дізнатися про афродизіаки та подільські весільні традиції і відвідати оселю сільської знахарки.

У програмі інтерактивних екскурсій також передбачені квіткові любовні передбачення, пункт виконання мрій та бажань з музейною гарантією і зона для фотографування «Едем».

У зв’язку з карантинними заходами групи формуються до 10 осіб.