У Нововолинську хочуть створити віртуальний музей шахт

Нововолинська влада подала заявку до Українського культурного фонду з метою отримати кошти на створення віртуального музею шахт.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Нововолинської міської ради.

У міськраді зазначили, що для участі у програмі УКФ «Культура. Туризм. Регіони» вже розроблено концепцію інноваційного проєкту – першого в Україні віртуального музею, присвяченого діяльності шахт та важкій праці шахтарів.

Задум полягає у створенні віртуальної екскурсії наземними та підземними об’єктами однієї із шахт Нововолинська. Буде змонтовано п’ятдесят сферичних панорам із копрами, надшахтними будівлями, системою підземних лав. Віртуальна екскурсія матиме текстовий і фоновий супроводи англійською та українською мовами, а також інтерактивні об’єкти. Вхід до вебекскурсії буде безкоштовним та загальнодоступним.

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За попередніми підрахунками, бюджет проєкту становитиме понад 600 тис. грн.

Як повідомляв Укрінформ, у Червонограді на Львівщині шахту «Надія» планують перетворити на перший в Україні музей промисловості.