Шахта на Львівщині може стати першим в Україні індустріальним музеєм

У Червонограді, що на Львівщині, шахту "Надія" планують перетворити на перший в Україні музей промисловості.

Як повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій (Мінрегіону), про це під час робочої поїздки до Львівської області сказав заступник міністра Іван Лукеря, передає Укрінформ.

За його словами, проєкти з трансформації шахт у індустріальні парки, дослідницькі центри, логістичні комплекси або туристичні магніти Мінрегіон планує впроваджувати у всіх областях, які залежать від видобутку вугілля. Такий пілотний проєкт у найближчі роки може бути реалізований в межах програми трансформації вугільних регіонів у Червонограді.

"Мова йде про одну з шахт у Львівській області, потенційно шахта "Надія". Завдяки зручному розташуванню, близькості до кордону та до Львова шахта може стати першим в Україні музеєм промисловості, який буде "відправною точкою" туристичних маршрутів. Вона має всю необхідну інфраструктуру для створення музейного комплексу, який демонструватиме весь промисловий потенціал України", – йдеться в повідомленні.

Лукеря зазначив, що у 2021 році Мінрегіон планує провести техніко-економічне обґрунтування трансформації шахти. Отримані висновки покажуть, як краще використати цю інфраструктуру, щоб у 2022 році потенційно залучити як приватне, так і державне фінансування для відновлення цієї території.

Проєкти ревіталізації покликані зберегти в умовах значного зменшення кількості видобутку вугілля інфраструктуру шахт, яку планують використати для реалізації інших ініціатив. Відповідні завдання та проєкти, які необхідно втілити, будуть визначені у комплексній Державній програмі трансформації вугільних територій до 2030 року.