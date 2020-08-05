Шахти Львівщини хочуть відкрити для туристів-екстремалів

На Львівщині планують створити екскурсійні маршрути місцевими шахтами для приваблення індустріальних туристів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління туризму та курортів Львівської ОДА з посиланням на заступника начальника управління Тараса Лозинського.

"Для Львівщини розвиток туризму є одним із пріоритетних завдань. Наша область пропонує медичний та оздоровчий туризм, а також екологічний, активний, пізнавальний, релігійний, гастрономічний. Ми подумали, а чому б не запропонувати мандрівникам індустріальний туризм? Багато ж туристів шукають справжніх експериментів, нових емоцій, цікавляться процесами виробництва", – зазначив Лозинський під час відвідування Сокальщини з робочою поїздкою.

Разом із колегами він спустився у гірничі виробки ВП "Шахта "Лісова" ДП "Львіввугілля", що в селі Сілець. Глибина копальні – 530 м.

Фото: Львівська ОДА

"Ми мали змогу оглянути виробки, обладнання, поспілкуватися з шахтарями. Переконалися, що створення екскурсійних турів у шахту – цілком реально, на території можна було б навіть створити музей з експозиціями, сувенірну продукцію і бренд. Важливим є розуміння механізму погодження дозволів на проведення екскурсійної діяльності в шахтах. Адже у цій ідеї основне – безпека туристів", – додав Лозинський.

Група відвідала також Червоноград, щоб визначити об’єкти, які варто популяризувати і пропонувати туристам для огляду. У місті нещодавно провели роботи з ознакування, відтак, запевнили в ОДА, можна легко дістатися до основних туристичних локацій.

"У шахтарському Червонограді є чудові сакральні об’єкти – церква Святого Володимира та монастир Святого Юра. Вражає також Палац Потоцьких – видатна пам'ятка архітектури середини ХVІІІ століття. Сьогодні тут розміщена філія Львівського музею історії релігії", – зазначив заступник начальника управління туризму та курортів Львівської ОДА.