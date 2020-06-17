«Де мої туристи?»: Львівщина запустила серію нових промороликів

Управління туризму та курортів Львівської ОДА презентувало серію з чотирьох промороликів «Де мої туристи?».

Про це повідомляє пресслужба ЛОДА.

«Серію із чотирьох відеороликів, які мають показати унікальність цьогорічного туристичного сезону, презентувало управління туризму та курортів Львівської ОДА. Серія промороликів має на меті розказати і показати туристичні об’єкти Львівщини українцям. А також, можливо, й іноземцям, адже для соцмереж відео легко титрувати різними мовами. Так у ЛОДА намагаються допомогти підприємцям та збільшити до області туристичні потоки з інших регіонів України та з-за кордону», – йдеться в повідомленні.

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«Подорожуй Львівщиною – відкривай себе!» – таким буде головне гасло цьогорічного сезону, наголошують творці відео.

Також зазначається, що у роликах не задіяні актори – лише живі справжні фермери, ресторатори, пам’яткоохоронці та туроператори Львівщини. Жодних декорацій – лише справжні ферми, реальні замки і храми, міста, містечка і села, гори і ліси області.

«Це відео, в якому все чесно і трошки навіть з гумором. Бо як без нього говорити людям про відпочинок? Сценарій ми писали спільно: Тарас Дронь, а також ми, працівники управління туризму - я, Юрій Мотало і Тарас Лозинський. Серед наших героїв - захисниця пам’яток архітектури Ганна Гаврилів, власниця особливого ресторану Ярослава Павлюковець, професійний пасічник, шеф-кухар Володимир Мамонтенко, винороб Орест Дейнека, фермер Олег Темчишин, бджоляр Петро, господар кінного ранчо Остап Лунь, повітроплавець Сергій Неупокоєв, заступник начальника управління туризму та курортів Тарас Лозинський, велосипедисти Сергій Пясецький та Ірина Давидюк, провідниця та рятувальниця Юлія Хворостяк, спортивно-туристичний інструктор Тарас Білошицький і навіть лікар-травматолог Андрій Жолоб. У кадрі – лише справжні живі емоції!», – розповіла керівниця управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталія Табака.

За словами заступника голови Львівської ОДА Юрія Холода, проморолики охопили чотири напрями туризму, які широко представлені на Львівщині.

Лікувально-оздоровчий туризм.

Історико-пізнавальний туризм.

Активний туризм.

Гастрономічний туризм.

«А знімали їх аж у 18 локаціях. Серед них – Свірзький, Олеський, Підгорецький, Золочівський замки, скельний комплекс у Розгірче, бальнеологічні курорти Східниці та Трускавця, гірські курорти Славського та Волосянки, фермерські господарства регіону, приватна виноробня, пасіка тощо. Усі вони вже зачекалися гостей, дитячого сміху і готові забезпечити кожному відпочинок на його смак», – зазаначив Холод.