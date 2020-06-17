Прогулятися садибою Пирогова відтепер можна з аудіогідом

Безкоштовний екскурсійний тур з аудіогідом запровадили територією Національного музею-садиби М. І. Пирогова у Вінниці.

Про це повідомляє пресслужба департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міськради на сторінці в Facebook.

"Національний музей-садиба М. І. Пирогова адаптує свою роботу до обмежень на великі екскурсійні групи та додає нову послугу для відвідувачів – аудіосупровід усіма його локаціями. Аудіогід безкоштовний, головне – мати доступ до мобільного інтернету на вашому телефоні", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили у пресслужбі музею-садиби, електронний аудіогід стане в пригоді тим відвідувачам, які бажають неквапливо прогулятися алеями парку пироговської садиби "Вишня", помилуватися його пейзажами і водночас познайомитися з історією меморіалу, визнаного як одне з "Семи чудес Вінниччини".

Інтернет-адресу обраного туру можна отримати, зісканувавши QR-код з інформаційного зображення, розміщеного біля входу до музею. На сторінках кожної відкритої локації також буде показано текстовий варіант аудіогіда та його ілюстративний супровід.

Тур, забезпечений супроводом аудіогіда, передбачає рекомендовані зупинки у певних локаціях, позначених спеціальним інформаційними вказівниками на території садиби та на карті-схемі її паркової частини. Для сприйняття логічної послідовності екскурсійного викладу відвідувачам радять дотримуватися запропонованого напрямку маршруту, визначеного обраним туром.

Фото: Inna Kabanova, lookmytrips.com