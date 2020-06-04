Туристичні об’єкти Житомирщини отримали таблички з QR-кодом і шрифтом Брайля

Біля туристичних об’єктів у різних куточках Житомирщини встановили таблички з QR-кодом та шрифтом Брайля.

Про це повідомляє Житомирський обласний туристичний інформаційний центр у Facebook.

«Загалом ми розробили 20 табличок, які розташовані біля туристичних об'єктів Житомира, Бердичева, Коростеня, Радомишля, Новограда-Волинського, Хорошева, Андрушівки, Кмитова, Олевська та Старого Солотвина. Це музеї, театри, парки, палаци, храми, а також унікальне Камінне село та Острів кохання», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на кожній табличці є інформація про об'єкт українською та англійською мовами, а також шрифтом Брайля.

Крім того, там розміщений QR-код з посиланням на аудіогід та 3D-тур.

У турінфоцентрі акцентують, що до кінця року на Житомирщині буде вже 40 таких табличок.

Фото: Житомирський обласний туристичний інформаційний центр