Туристичні об’єкти Житомирщини отримали таблички з QR-кодом і шрифтом Брайля
Про це повідомляє Житомирський обласний туристичний інформаційний центр у Facebook.
«Загалом ми розробили 20 табличок, які розташовані біля туристичних об'єктів Житомира, Бердичева, Коростеня, Радомишля, Новограда-Волинського, Хорошева, Андрушівки, Кмитова, Олевська та Старого Солотвина. Це музеї, театри, парки, палаци, храми, а також унікальне Камінне село та Острів кохання», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на кожній табличці є інформація про об'єкт українською та англійською мовами, а також шрифтом Брайля.
Крім того, там розміщений QR-код з посиланням на аудіогід та 3D-тур.
У турінфоцентрі акцентують, що до кінця року на Житомирщині буде вже 40 таких табличок.
Фото: Житомирський обласний туристичний інформаційний центр