Локальний туризм на Вінниччині отримає онлайн-довідник

На Вінниччині розпочали створювати онлайн-довідник "Локальний туризм" з місцевими цікавинками зеленого туризму й різноманітними маршрутами.

Про це йдеться у повідомленні департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, яке має у своєму розпорядженні Укрінформ.

"Вінницька обласна Асоціація органів місцевого самоврядування спільно з Вінницьким туристичним клубом "Бідняжка" та за участю Вінницької ОДА розпочала проєкт з популяризації об'єктів місцевого туризму, де однією з цілей є створення онлайн-довідника "Локальний туризм", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для збирання інформації про цікаві локальні туристичні об’єкти автори ініціативи надіслали на адресу усіх ОТГ листи із посиланням на анкету, яка є базою для довідника. Отримані матеріали опрацьовуються та вносяться до онлайн-ресурсу.

Онлайн-довідник містить рубрики, які розповідають про "зелені" садиби, музеї, будинки видатних людей, а також крафтове виробництво, заповідні зони й "місця сили" у селах та містечках Вінниччини. Також із цього ресурсу можна буде дізнатися про вінницькі палаци й пам'ятки архітектури та цікаві активності: фестивалі, свята, мистецькі резиденції та навіть екстремальні спортивні розваги.

Наразі на сайті розміщено понад сотню статей про цікаві об'єкти від волонтерів.

Зазначається, що люди активно цікавляться такими поїздками і на їхнє прохання уже розроблено декілька маршрутів, за якими можна відправитися як самостійно, так і з турклубом.

Наприклад, подорож "Наша Вінниччина" передбачає відвідування подільських міст Шаргород і Бар, а також "Рожевого палацу” в смт Чернятин. А подорож-дослідження "Екологічна стежка" приведе мандрівників до дивовижного села Стіна Томашпільського району.

Розробили для шанувальників локального туризму і маршрут "Заповідна Вінниччина" з відвідуванням заповідника "Кармелюкове Поділля", що в Чечельницькому районі, та з поїздкою вузькоколійкою.

Фото: busha.com.ua