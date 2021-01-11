Загибель журавлів у «Асканії–Новій»: директор заповідника заявляє про отруєння

Такої масштабної загибелі червонокнижних сірих журавлів у заповіднику «Асканія – Нова» досі не було.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів директор біосферного заповідника ім. Фальц-Фейна «Асканія – Нова» Віктор Гавриленко.

«Я зараз маю негайно виїхати до слідчих…Журавлі (раніше – ред.) не гинули, ну і в таких масштабах ніколи не було такого... Це отруєння. Ми ще не отримали письмових документів, але це факт», - сказав Гавриленко.

На його думку, журавлі могли отруїтися, коли годувалися на одному з навколишніх полів.

Як повідомляв Укрінформ, поліція Херсонщини розслідує факт вимирання червонокнижних птахів у заповіднику «Асканія-Нова», де впродовж тижня загинуло близько 185 сірих журавлів, які занесені до Червоної книги України. Причини загибелі птахів встановлюються лабораторним шляхом.

За однією з версій слідчих, журавлі могли харчуватись зерном, обробленим хімікатами, яке посіяли фермери на навколишніх полях для боротьби з гризунами.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 «Забруднення або псування земель» Кримінального кодексу України.

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