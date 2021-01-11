В «Асканії-Новій» загинули понад 180 червонокнижних журавлів - поліція відкрила справу

Поліція Херсонщини проводить розслідування через вимирання червонокнижних птахів у заповіднику «Асканія-Нова».

Про це у Фейсбуці повідомляє обласна поліція, передає Укрінформ.

«У ході моніторингу соціальних мереж співробітниками поліції був виявлений факт вимирання червонокнижних журавлів у заповіднику «Асканія-Нова». Наразі поліцією відкрите кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування», - йдеться у дописі.

За словами директора заповідника, впродовж тижня вимерло близько 185 сірих журавлів, занесених до Червоної книги України.

Нині лабораторним шляхом встановлюються причини загибелі птахів. За однією з версій слідчих, журавлі могли харчуватись обробленим хімікатами зерном, яке посіяли фермери на полях для боротьби з гризунами.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 «Забруднення або псування земель» Кримінального кодексу України.

На місці події працюють поліція, Держпродспоживслужба та екологічна інспекція.

Встановлюється коло осіб, причетних до вимирання птахів, та розмір завданих державі збитків.