Рідкісний білий тигр народився в зоопарку Нікарагуа

Тигреня рідкісного білого забарвлення народилося в зоопарку в Нікарагуа. Мати відмовилася від малюка, тож турботу про нього взяли на себе люди.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

Бенгальське тигреня-дівчинка на ім'я Ньєве (nieve - "сніг" іспанською) з'явилося на світ тиждень тому. Як повідомив директор зоопарку Едуардо Сакаса, при народженні вона важила трохи менше кілограма.

Всесвітній фонд дикої природи (WWF) описує білих тигрів як "генетичну аномалію", у дикій природі не мешкає жодна така тварина. А от у неволі проживають кількадесят білих тигрів.

За словами Сакаси, Ньєве стала першим білим тигром, який народився у країні від пари батьків звичного забарвлення. Річ у тому, що мати дитинчати успадкувала рідкісний ген від свого діда, який був білим тигром.

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Наразі тигреня забрали від матері, його годує дружина директора зоопарку Марина Аргуелло, яка допомагає управляти зоопарком, де мешкають близько 700 тварин.