Рідкісний білий тигр народився в зоопарку Нікарагуа
Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.
Бенгальське тигреня-дівчинка на ім'я Ньєве (nieve - "сніг" іспанською) з'явилося на світ тиждень тому. Як повідомив директор зоопарку Едуардо Сакаса, при народженні вона важила трохи менше кілограма.
Всесвітній фонд дикої природи (WWF) описує білих тигрів як "генетичну аномалію", у дикій природі не мешкає жодна така тварина. А от у неволі проживають кількадесят білих тигрів.
За словами Сакаси, Ньєве стала першим білим тигром, який народився у країні від пари батьків звичного забарвлення. Річ у тому, що мати дитинчати успадкувала рідкісний ген від свого діда, який був білим тигром.
Наразі тигреня забрали від матері, його годує дружина директора зоопарку Марина Аргуелло, яка допомагає управляти зоопарком, де мешкають близько 700 тварин.