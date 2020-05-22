Білим тигренятам, які два місяці тому народилися в Бердянському зоопарку, що в Запорізькій області, зробили перше щеплення.

Поки малюки будуть жити в «Сафарі-парку», але в майбутньому - поїдуть до Європи.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зробили щеплення від усіх котячих хвороб. Перше щеплення робиться у 2 місяці. Через три тижні ми повторимо його, але додамо туди вакцину від сказу. За малюками обов'язково ведеться спостереження після вакцинації. Вони живуть не в дикій природі, а поруч з іншими котячими, і у них є загальні захворювання, і тому краще їм робити щеплення», - каже ветеринар Костянтин Баранов.

У Бердянському зоопарку білим тигренятам зробили перше щеплення / Фото: Дмитро Смольєнко та Ольга Звонарьова, Укрінформ

Кожні два роки білі тигри Азіра і Француз в Бердянському зоопарку приводять потомство. Ці тигренята-хлопчики народилися 20 березня. Перше тигреня з'явилося на світ близько 7 ранку, друге - о 10:15. Зараз їм два місяці, і важать вони близько 15 кг. Азіра годує малюків кожні три години. Коли вони виростуть, то будуть, як їх тато - Француз важить близько 300 кг.

«Будь-який меланіст, білого або чорного забарвлення, в природі виживає рідко. Найчастіше свої ж їх і вбивають тільки через те, що у них інше забарвлення. Тигренята попереднього посліду живуть тут, у Бердянському зоопарку. Ці малюки, швидше за все, поїдуть до Європи - обміняємо на інших тварин», - говорить директор приватного зоопарку «Сафарі-парк» Ігор Кальченко.

У малюків є імена. Їх, за традицією, вибирали на конкурсі, який оголосили в соцмережах.

«Було близько 7000 учасників. Нас засипали пропозиціями. Була умова: імена повинні бути індійськими, адже батьківщина білих бенгальських тигрів - Індія. Зупинилися на імені Девдан - що означає щось на кшталт "подарунок Бога" і Акшай - перекладається, як "позитивний, сильний", - говорить заступник директора зоопарку по роботі із засобами масової інформації Іван Федай.

Як повідомлялося, в цьому році в Бердянському зоопарку потомство привели білі полярні вовки, лемури, народилося пташеня у білоголових сипів.