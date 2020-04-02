Зоопарки на карантині: відвідувачів нема – зате є численне поповнення

Звірі можуть відпочити від відвідувачів, але деякі за людьми скучають

У недавній публікації Укрінформу з Житомира ми розповідали, з якими проблемами зіштовхуються притулки для тварин через вимушений карантин. Після цього наші кореспонденти в регіонах поцікавилися, а як справи сьогодні в зоопарках та природних парках, що теж закрили свої двері для відвідувачів на час боротьби з пандемією. Виявилося, там багато новин. І часто навіть приємних, адже після зими у тварин, попри всі катаклізми, народжуються малята.

ПАПУГА МЕНСЬКОГО ЗООПАРКУ ЗНАЄ СЛОВО «ВІДВІДУВАЧІ»

Тварини Менського зоопарку на Чернігівщині в умовах карантину трохи нудьгують за відвідувачами, оскільки звикли до уваги і гостинців.

Як повідомила кореспондентові Укрінформу директорка установи Зінаїда Максименко, поні й хайленди (шотландські корови з довгими рогами) іноді навіть стукають у сітку огорожі – мовляв, не забувайте про нас.

"Поні й шотландські хайленди дуже люблять відвідувачів. Верблюди й віслюки – теж. І мавпочки руки простягають, коли заходиш у павільйон. Бо звикли отримувати від людей банани, мандаринки, печиво, інші смаколики. Навіть павичі позирають, коли до них підходиш – чекають якоїсь булочки, вони привчені до них. Папуга, який розмовляє, теж у нас звик до уваги, навіть знає слово "відвідувачі". Коли люди заходять, то він його, бува, кілька разів підряд кричить. А зараз примовк", – розповіла пані Зінаїда.

Загалом же в умовах карантину життя в зоопарку не зупинилося. За останній час тут народилося 38 голів молодняка тварин і птахів. Дали приплід зебу, віслюки, муфлони, лані, карликові курочки бентами, аж 13 ягнят привели вівці асканійської породи. Сидять на яйцях лебеді, павичі, є надія на появу левенят.

А от у бурих ведмедів цього року поповнення немає. У зоопарку їх утримується 6 голів, усі, хто спав (четверо), уже вийшли зі сну. Ведмедиці – без малят.

"Ведмеді взагалі не щороку народжують, буває, що й через рік. А одна пара у нас іще зовсім молода, тож ми й не сподівалися. Але до цього ведмежата в зоопарку з’являлися три роки поспіль, це просто нам щастило", – зазначила директор.

У період карантину, що пов’язаний із поширенням коронавірусу, у звіринці уважніше придивляються до приматів. Адже вони, як і люди, схильні до застудних захворювань. Зараз мавпочки здорові, у приміщеннях проводиться дезінфекція.

У ВІННИЦІ «РОЗСЕКРЕТИЛИ» ПОЯВУ МАЛЯТИ ГІМАЛАЙСЬКИХ ВЕДМЕДІВ

Як розповів директор «Подільського зоопарку» Євген Ткачик, у ведмежій родині з’явилася на світ дівчинка.

«Маленька народилася ще 7 січня, на Різдво. Вона тоді важила 250 грамів, була сліпою, – у ведмежат очки відкриваються через два тижні. Вона весь час перебувала у лігві з мамою, а зараз, коли потепліло, почала виходити надвір. Маленька дуже жвава, грайлива, любить перебувати на сонечку, ходить з мамою у вольєрі», – каже Євген Михайлович.

За його словами, поки що маленька «гімалайка» живиться маминим молоком, вона має гарний апетит і добре росте, – вже важить 4 кілограми.

«Дівчинці ми імені не давали, тому що вона у нас не залишиться. На неї було замовлення з одного із зоопарків Угорщини. Там пропонують за неї різних тварин, зокрема, самця зебри, якого нам дуже не вистачає. Але ще не знаємо, як буде з обміном, бо невідомо, коли закінчаться карантинні обмеження в наших країнах», – розповідає директор.

У будь-якому випадку, маленька ведмедиця житиме у вінницькому зоопарку до 10 місяців: «Наші партнери висунули умову, що ведмежатко має залишатися з мамою, на «грудному вигодовуванні» щонайменше 10 місяців, аби в нього сформувався стійкий імунітет, а тоді вже й переїзд для його здоров’я буде не таким стресовим».

Євген Михайлович розповідає, що поповнення у родині гімалайських ведмедів тримали у секреті, аби не набігли відвідувачі й не турбували маму і маленьку.

«А тут, бачите, вніс свої корективи карантин. І наші тварини вже скучили за відвідувачами! Вони, звиклі до присутності людей, зараз бачать щонайбільше трьох наших працівників, яких я щодня власним авто привожу на роботу», – каже Ткачик.

РІВНЕ. ТВАРИНИ "ВІДПОЧИВАЮТЬ" ВІД ЛЮДЕЙ

Поки Рівненський зоопарк закритий на карантин, мешканці звіринцю сповна насолоджуються весняною погодою та відсутністю відвідувачів. Працівники зоопарку сфотографували тваринок і розмістили світлини на своїй сторінці Facebook.

Попри те, що зоопарк закритий для відвідувачів на період карантину, тваринам щодня потрібна турбота. Тому працівники годують і доглядають своїх підопічних у такому ж режимі, як і раніше.

Але є частина колективу, яка може працювати дистанційно – вдома, і вони вирішили підтримати працівників, яким потрібно бути в зоопарку. Тому й шиють симпатичні маски "хендмейд".

Нині зоопарк у Рівному – це колекція зі 150 видів тварин, улюблене місце відпочинку та сімейних прогулянок. Основна його частина – залишки старого фруктового саду та єдиний у межах міста природний лісовий масив площею 4,7 га.

На території зоопарку росте понад 130 видів деревних, чагарникових та трав’янистих рослин.

У ЛУЦЬКОМУ ЗООПАРКУ АДАПТУВАВСЯ ОРЛАН-БІЛОХВІСТ

Луцький зоопарк теж закрив свої ворота для відвідувачів на період карантину.

Однак працівники звіринцю кажуть, що, незважаючи на карантин, роботи тут вистачає.

Хтось же має доглядати за тваринами, приносити їм їжу та прибирати у вольєрах, зокрема й у тому, де живе (див. фото) рідкісний орлан-білохвіст, якого зі зламаним крилом знайшли ще торік під час полювання на Черкащині. Нині птах уже адаптувався і спостерігає за іншими мешканцями зоопарку, яких тут понад 500 особин.

БУРІ ВЕДМЕДІ В ГАЛИЦЬКОМУ НПП

У Центрі реабілітації диких звірів Галицького національного природного парку ведмеді почуваються добре. Від сплячки прокинулась вже й Маша – єдина з чотирьох клишоногих, яка змогла заснути цієї теплої зими. Нині вона ночі проводить у барлогу за басейном. Через хворі суглоби ведмедиця веде більш уповільнений спосіб життя, але це не заважає їй щоранку вітатися зі своєю «бандою».

Заступник директора Галицького НПП з наукової роботи Володимир Бучко розповідає, що ведмедям, як і людям, важливе спілкування.

«Ведмеді відпочивають, гріються на сонечку. Раціон? Так, звичайно, він змінився. Зараз ведмеді їдять багато зелені. Ми пророщували їм озимину, і тепер вони її теж смакують», – зауважив Володимир Бучко.





Нагадаємо, чотирьох бурих червонокнижних ведмедів Галицький НПП прийняв з Херсона, де комунальне підприємство їх утримувало в умовах, які не відповідали жодним екологічним і ветеринарним нормам.

Галицький НПП 16 березня через карантин тимчасово закрив двері для відвідувачів.

НОВИЙ МЕШКАНЕЦЬ МИКОЛАЇВСЬКОГО ЗООПАРКУ

У Миколаївському зоопарку з'явився новий мешканець. Це чотирирогий баранчик породи Святого Якова або Джейкоб. Їх розводять як декоративну породу, вони вирізняються незвичною кількістю рогів – два ростуть, як у вівці, а два – як у кози.

За словами працівниці зоопарку Валентини Іванової, ягня народилося 17 березня і було дуже слабким, воно не могло самостійно стояти й їсти. Тож його довелося вигодовувати з пляшечки. Для цього співробітники зоопарку спочатку доїли маму-вівцю, а тоді пригощали молочком її дитинча. І вже через тиждень баранчик почав самостійно рухатися, виявляти активність і зараз почувається нормально.

Джейкоб – одна з найстаріших і найрідкісніших порід багаторогих овець. Їхні предки були відомі ще 3 тисячі років тому, і мешкали вони на Близькому Сході. У XVII столітті були привезені в Англію як декоративні.

ПОПОВНЕННЯ У БЕРДЯНСЬКОМУ «САФАРІ»: БІЛІ ТИГРЕНЯТА І КОТЯЧИЙ ЛЕМУР

У бердянському зоопарку «Сафарі» біла тигриця Азіру привела потомство. 20 березня рано-вранці на світ з'явилися двоє тигренят.

Відео керівництво зоопарку опублікувало на сторінці в Facebook.

«Друзі, поспішаємо поділитися з вами головною новиною зоопарку. Карантин-карантином, а природа не стоїть на місці й намагається радувати такими моментами, як сьогодні. Вранці 20.03.20 наша біла тигриця Азіру народила малят, поки що двох, але, можливо, з'являться ще», – йдеться в повідомленні.

Стать тигренят поки що не визначили. Хижу маму не турбують. Вже 21 березня зоопарк оголосив конкурс на цікаві імена для них.

Тигриця Азіру приїхала до Бердянська з Братислави. У 2018 році вона вже приводила потомство: двох хлопчиків і дівчинку. Тигриця народилася абсолютно білою.

А за кілька днів, 24 березня, в сімействі котячих лемурів теж народилося дитинча.

Відео також є на сторінці зоопарку в Facebook.

"Карантин як карантин, а ми продовжуємо ділитися з вами радісними подіями. Сьогодні, 24.03.20, об 11.15 народився малюк котячого лемура. Маленький лемур відчуває себе пречудово поруч із мамою", – йдеться в пості.

У ПРИВАТНОМУ ЗООПАРКУ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ НАРОДИЛОСЯ ДВІЙКО ВЕДМЕДИКІВ

У приватному зоопарку на Дніпропетровщині народилося двоє ведмедиків.

Про це повідомили в групі "База відпочинку "Три ведмеді"в Facebook.

"У нашому зоопарку поповнення. Два красиві малюки народилися місяць тому. Чекаємо ваших ідей – як назвати наших хлопчаків. За кращу ідею – відвідування зоопарку безкоштовно", – йдеться в повідомленні.

Як пояснили кореспондентові Укрінформу в адміністрації бази відпочинку "Три ведмеді", історія цього приватного зоопарку почалася саме з бурих ведмедів у кінці 1990-х років. Щоб потішити своє самолюбство і розважити відпочивальників, власник бази придбав трьох бурих ведмедів. Слідом за ними з'явилися лами, олені, копитні. Пізніше – птиці, багато водоплавних, адже поряд є просторе озеро. Сьогодні тут є ще страуси, ціле стадо оленів, у невеликому павільйоні – мавпочки. А коли колекція тварин отримала офіційний статус приватного зоопарку, настала черга тигрів, вовків, левів та інших хижаків.

Працівники місцевої агрофірми, які доглядають за тваринами, розповіли, що за зиму їхні підопічні з'їдають близько 22 тонн сіна та соломи, також агрофірма постачає зоопарку м'ясо, комбікорми, овочі та фрукти.

База відпочинку «Три ведмеді» розташована на околиці села Хащеве Новомосковського району.

ХАРКІВ. У «ФЕЛЬДМАН ЕКОПАРКУ» З’ЯВИЛИСЯ МАЛЮКИ – ЛОША ТА ВЕРБЛЮДЕНЯ

Харківський зоопарк на даний час – на реконструкції, багато тварин звідти відправлено до інших зоопарків. Зате під Харковом у ландшафтному парку "Фельдман Екопарк", що на окружній дорозі міста, – весняний приплід.

По це кореспондентові Укрінформу розповіла заступник директора "Фельдман Екопарку" з зооветеринарних питань Валерія Іващенко.

"Почнемо з того, що в американських мініатюрних коней – Літл Стара и Лоли – тільки що народилося лоша. Його батьки приїхали сюди два роки тому. Новонароджений – первісток. Зараз він і матуся на карантині, під наглядом ветеринарів та берейторів. Лоша вигодовується молоком матері та ні на крок від неї не відходить. Стан здоров’я у мами і дитинчати добрий, вони займають окремий вольєр у Кінному комплексі екопарку. Як тільки потеплішає, будемо виводити обох на прогулянку. Ім’я малюкові ще не дали, за традицією, цим опікуються юннати нашої Дитячої еколого-натуралістичної академії, яка зараз продовжує працювати онлайн, бо екопарк закритий на карантин", – зазначила Валерія Іващенко.

За її словами, днями було поповнення також у двогорбих верблюдів-бактріанів Авеля і Алі: "Малятко-бактріан – це дівчинка – перше верблюденя, яке народилося у бактріанів в екопарку".

"Пологи благополучні, стан здоров’я матері та дитини добрий. Верблюденя одразу стало на ніжки і зараз легко бігає за матусею. Верблюдиця-мама нікого не підпускає до дитини, зворушливо піклується і самостійно годує: вони перебувають разом у вольєрі. Щоб підвищити якість молока, до раціону матері – а це, в основному, сіно та зерносуміш – додають моркву та яблука", – пояснює Валерія Іващенко.

У секторі "Копитні" ландшафтного "Фельдман Екопарку" утримується понад 400 тварин 44 видів, а всього в зооколекції – близько 5000 тварин 300 видів: примати, хижаки, рептилії, травоїдні, пернаті. Відвідання екопарку безкоштовне.

Укрінформ