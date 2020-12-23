«Нападників було п’ятеро»: адвокат мера Броварів розповів про розслідування справи

Мер Броварів Київської області Ігор Сапожко, на якого здійснили напад, почувається "відносно добре", небезпеки для його життя немає.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на пресконференції повідомив член "Команди Ігоря Сапожка - "Єдність" Петро Бабич.

"Сьогодні Ігор Васильович почувається відносно добре, та небезпека його життю не загрожує", - сказав Бабич.

У свою чергу адвокат Сапожка Ростислав Голосій нагадав, що напад на мера Броварів та його родину в їхньому будинку було скоєно 21 грудня близько 21:00.

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Адвокат розповів подробиці цього нападу. "По кількості нападників: з тих, що їх бачили члени сім'ї, їх було п'ятеро. Ми розуміємо, що, можливо, їх було більше, був ще, очевидно, якийсь координатор, був той, хто забезпечував огляд периметру. Сам напад відбувся раптово. На виході із приміщення на подвір'ї спершу напали на його дружину, за нею був Ігор Васильович, одразу кинувся захищати свою дружину, вступив у двобій з одним із нападників. Але нападників було п'ятеро, напали на Ігоря Васильовича, нанесли серйозні тілесні ушкодження йому, зв'язали його і членів його сім'ї, вимагали гроші, цінності," - сказав адвокат.

Голосій повідомив, що у нападників була вогнепальна зброя.

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За словами адвоката, відкрито кримінальне провадження. "Досудове рослідування проводить відділ Бориспільської поліції. Кваліфікація нападу - за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу - це розбійний напад. Санкція статті передбачає покарання від 8 до 15 років позбавлення волі", - зауважив він.

Як повідомлялося, голова Асоціації міст України, Київський міський голова Віталій Кличко закликав правоохоронні органи оперативно та відкрито розслідувати справу про напад на мера Броварів.