Мер Броварів повідомив подробиці нападу на нього

Мер Броварів Київської області Ігор Сапожко повідомив деталі нападу на нього і пограбування у власному будинку.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбук.

"Вчора о пів на десяту вечора група із п’ятьох озброєних чоловіків увірвалась У мій будинок, де в цей час знаходилась моя сім’я – дружина та дев’ятирічний син. Попри те, що всі заощадження, які були в домі, ми віддали одразу, злочинці зв’язали дитину та Марину і на їхніх очах почали мене бити. Після цього влаштували в будинку погром і швидко зникли. На місце події прибули правоохоронці, відкрита кримінальна справа, триває слідство, яке має кваліфікувати справу", - розповів Сапожко.

На його переконання, це не просто грабіж з ціллю заволодіти майном. За його словами, цей факт можна сприймати як "політичний тиск та розправу в чистому вигляді, з метою залякати та змусити зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів".

"Незважаючи на жахіття, яке пережила моя родина, я хочу запевнити, що залякати мене не вдасться. Я в жодному разі не зраджу довіру тисяч броварчан, які мене підтримують. Ми разом вибороли перемогу 25 жовтня і обов'язково переможемо 17 січня 2021 року", - наголосив Сапожко.

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Як повідомляв Укріформ, 21 грудня ввечері невідомі увірвалися до будинку Сапожка у селі Гнідин Бориспільського району. Зловмисники побили і пограбували мера Броварів, після чого зникли у невідомому напрямку.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Фото: Сапожко, ФБ