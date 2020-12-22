На Київщині побили і пограбували мера Броварів

Невідомі особи нанесли тілесні ушкодження міському голові міста Бровари і пограбували його, після чого зникли у невідомому напрямку.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила речниця поліції Київщини Вікторія Грохольська.

“Дійсно, невідомі особи близько 21-ї години увірвалися до будинку жителя Київщини у селі Гнідин Бориспільського району. Там вони погрожували подружжя, після чого викрали прикраси, гроші й зникли у невідомому напрямку”, - сказала Грохольська.

За її словами, у потерпілого є кілька синців, але він не шпиталізований.

Також вона поінформувала, що наразі проводяться оперативно-розшукові заходи, куди максимально задіяні сили і засоби оперативних підрозділів поліції Київщини.

“На місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти, криміналістична лабораторія. Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб нападників та їх затримання. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 187 (Розбій) ККУ. Тривають розшукові заходи”, - зазначила Грохольська.

Згідно даних сайту Броварської міськради, міським головою Броварів є Ігор Сапожко.

Як повідомлялося, на Київщині затримано п’ятьох членів озброєної банди, які здійснювали розбійні напади у поєднанні з насильством над своїми жертвами.

Київський міський голова Віталій Кличко закликав правоохоронні органи оперативно та відкрито розслідувати справу про напад на міського голову Броварів Ігоря Сапожка.

Як передає Укрінформ, про це Кличко написав в Фейсбуці.

"Я, як голова Асоціації міст, звернувся до правоохоронних органів оперативно та відкрито розслідувати справу про напад та побиття мера Броварів Ігоря Сапожка. Правоохоронці мають встановити і те, чи були такі дії зловмисників спробою політичного тиску на Сапожка напередодні місцевих виборів у Броварах, де Ігор Сапожко балотується на посаду мера міста", - написав Кличко.