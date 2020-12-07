На Львівщині вчителька побила школяра. Поліцейські встановлюють обставини події, інформацію про яку вони виявили у соцмережах.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, передає Укрінформ.

"7 грудня, під час моніторингу соціальних мереж, співробітники поліції виявили пост із відео, на якому жінка, ймовірно, вчителька, кілька разів вдарила хлопчика. Очевидцями події були інші діти. За цим фактом співробітники ювенальної превенції спільно зі слідчими Жовківського відділення поліції проводять перевірку", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що подія сталася 3 грудня під час перерви у шостому класі середньої загальноосвітньої школи, розташованої в одному з сіл району. Також правоохоронці встановили вчительку та 11-річного учня. На цей час із заявою про вчинення правопорушення до поліції батьки хлопчика не зверталися.

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Поліцейські проводять опитування учасників та очевидців події у присутності батьків та психолога для встановлення всіх обставин.

Окрім того, правоохоронці повідомили про подію працівникам Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.