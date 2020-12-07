Представника Денісової на Донбасі відсторонили після інциденту в ресторані

Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова поінформувала, що її представника з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павла Лисянського відсторонено від посади після інциденту у Святогірську.

Про це український омбудсман повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Наразі мною прийняте рішення про проведення службової перевірки щодо представника Уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей, яка буде тривати до 21 грудня 2020 року включно з одночасним його відстороненням від посади на зазначений період», - уточнила Денісова.

Вона зазначила, що Лисянський особисто поінформував її про інцидент, який стався 5 грудня 2020 року між ним і працівником готельного комплексу «Монарх», розташованого у Святогірську.

Денісова повідомила, що за результатами службового розслідування будуть вжиті відповідні заходи реагування.

Новину про те, що Павло Лисянський побив охоронця, у Фейсбуці оприлюднив власник закладу В'ячеслав Твердохліб. За його словами, конфлікт стався через те, що клієнту ресторану повідомили, що той зачиняється о 22.00 через карантин, а Лисянський начебто не погодився.

За словами Твердохліба, охоронник на лікарняному.