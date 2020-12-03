Україна продовжить повертати ув'язнених з окупованого Донбасу після карантину – Денісова

Процес переведення на підконтрольну українській владі територію 300 ув'язнених для відбування покарання з окупованої частини Донецької області буде поновлено після завершення всіх карантинних заходів, спричинених пандемією коронавірусу.

Про це повідомила Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова на брифінгу за результатами зустрічі з представником так званої ДНР у робочій підгрупі з гуманітарних питань в ТКГ Дар’єю Морозовою, передає Укрінформ.

Денісова уточнила, що зустріч відбулася на території КПВВ “Новотроїцьке”.

“Обговорили питання переведення для відбування покарання на територію, яка контролюється урядом України, відносно 300 громадян. Як тільки будуть завершені всі карантинні заходи відносно пандемії, ми будемо знову робити цей процес по передачі, і це дуже важливо”, - сказала Денісова.

За її словами, під час цієї зустрічі також були обговорені інші питання, зокрема, щодо того, щоб матеріали справ, які залишилися у Донецьку, щодо засуджених, які вже знаходяться на підконтрольній українській владі територіях, були передані з непідконтрольної українському уряду території Донеччини.

“Обговорювали питання, які стосуються, в тому числі, і передачі ще 125 кримінальних справ відносно 133 громадян України, які утримуються ще в слідчих ізоляторах України, на частині, яка контролюється Україною (в основному це Київ), і які були засуджені ще до окупації деяких районів Донецької і Луганської областей. Тобто, щодо осіб, які були раніше засуджені, подали апеляційні і касаційні скарги, були етаповані до (інших міст, в тому числі і Києва — ред.), але справи (щодо них — ред.) залишилися в Донецьку. Тобто таких справ — 125, відносно 133 громадян. Ми домовилися, що зараз будуть прийняті необхідні рішення їх відповідними органами, окупаційної влади, і вони нам будуть передані”, - поінформувала український омбудсман.

Також Денісова зазначила, що під час цієї зустрічі було порушено питання щодо продовження процесу звільнення цивільних осіб та військовополонених, які утримуються на тимчасово окупованій території Донецької області.

"Наразі є технічні питання, які потребують уточнення, але в цілому сторона переговорів налаштована на організацію цього процесу", - уточнила український омбудсман.

Як повідомлялося, 20 жовтня український омбудсман Людмила Денісова заявила, що близько 600 українців з ОРДЛО щодня спецрейсами доставляють до пунктів видачі паспортів в Російській Федерації.