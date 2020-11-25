Від 8° морозу до 10° тепла: якими будуть останні дні осені

У четвер, 26 листопада, в Україні буде переважно без опадів, вдень очікується від 0 до 10° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"26 листопада без опадів, лише вночі у східних областях невеликий дощ з мокрим снігом. У західних, Житомирській, Вінницькій та Черкаській областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, в західних, місцями східних, Вінницькій та Одеській областях 1-6° морозу, в Карпатах до 8° морозу; вдень 3-8° тепла, на крайньому півдні країни та Прикарпатті до 10°, у східній частині 0-4° тепла", - зазначається у повідомленні.

У Києві та столичній області 26 листопада сухо. У столиці температура становитиме вночі 1-3° тепла, вдень 5-7°. На Київщині вночі очікується 1-4° тепла, вдень 5-8°.

27 листопада в Україні без опадів, 28 листопада вночі у північній та західній частині, вдень в Україні, крім південних областей, місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, 27 листопада у Карпатах 5-10° морозу; вдень 1-6° тепла, у південних областях, 27 листопада і на Прикарпатті 7-12°.

У Києві й Київській області 27 листопада без опадів, 28 листопада місцями невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

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29 листопада у центральних, вночі у більшості південних областей та Карпатському регіоні, вдень у західних та північних областях дощ та мокрий сніг; на решті території без опадів. 30 листопада вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях помірний, вдень у північно-західних областях невеликий мокрий сніг; на решті території без опадів. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 0-6° тепла; у південній частині вночі 0-6° тепла, вдень 4-10°, в Криму 7-12°.

У Києві та столичному регіоні 29 листопада вночі без опадів, вдень дощ та мокрий сніг. 30 листопада вночі мокрий сніг, вдень без опадів. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.