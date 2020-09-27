Через негоду в Україні без світла залишились більше сотні населених пунктів

Через негоду в Україні без світла залишились більше сотні населених пунктів

Укрінформ
Через ускладнення погодних умов в чотирьох областях України 107 населених пунктів були знеструмлені.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Укрінформ.

"Станом на 7 год. 27 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 107 населених пунктів у 4 областях, а саме: Львівська – 34, Вінницька – 33, Івано-Франківська – 26 та Чернівецька – 14", – йдеться у повідомленні.

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До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго. 

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