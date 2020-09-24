Дощі та сильний вітер: в Україну йде осіння негода

У п'ятницю, 25 вересня, в Україні мінлива хмарність, без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів 14-17°, на Луганщині 5-10° тепла; вдень 23-28°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, 26 вересня в Україні також очікується мінлива хмарність, вночі на Закарпатті та в Карпатах місцями, вдень у більшості західних областей дощі, грози, на Закарпатті та в Карпатах сильні дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 10-15°, на півдні країни до 17°, вдень 23-28°, в Карпатському регіоні 19-24°.

27 вересня буде хмарно з проясненнями, у західних областях значні, в Карпатському регіоні сильні дощі; у південних, центральних, вдень і у північних областях помірні, у східних областях невеликі дощі. Температура вночі 13-18°, в Карпатському регіоні 10-15°; вдень у західних областях 13-18°, у північних, Вінницькій, Черкаській областях 16-21°, на решті території 20-25°. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

28 вересня вночі на Лівобережжі, вдень у східній частині короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без істотних опадів, лише у західних областях вдень невеликий дощ; температура вночі 9-14°, на заході місцями 5-7° тепла; вдень 20-25°, у західних та північних областях 13-19°.

29 вересня у західній частині, Вінницькій та Одеській областях дощі, місцями значні, на решті території без істотних опадів; температура вночі 9-14°, вдень 14-20°, у південних областях до 23°; у західних областях вночі 6-11° тепла, вдень 10-15°.

У столичному регіоні 25 вересня мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по Києву вночі близько 10°, вдень 24-26°; по області вночі 8-13°, вдень 23-28°.

26 вересня у столиці очікується мінлива хмарність; без опадів, температура вночі 10-15°, вдень 23-28°. 27 вересня хмарно з проясненнями; вночі без опадів, вдень дощ; температура вночі 13-18°, вдень 16-21°. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень 26 вересня місцями, упродовж доби 27 вересня повсюди пориви 15-20 м/с.

28-29 вересня у Києві без істотних опадів, лише вночі 28 вересня невеликий дощ. Температура вночі 9-14°, вдень 14-19°.