У заповіднику “Єланецький степ” загасили пожежу

У Миколаївській області цілий день рятувальники та працівники природного заповідника «Єланецький степ» гасили пожежу сухостою на площі 10 га, наразі пожежа ліквідована.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

"О 16:00 пожежу локалізовано. О 19:00 ліквідовано. Орієнтовна площа горіння 10 га. Загалом на місці було залучено 8 одиниць техніки, 35 осіб, зокрема від ДСНС - 20 осіб", - йдеться в повідомленні.

Як уже повідомляв Укрінформ, 17 вересня о 10:46 надійшло повідомлення про пожежу сухостою на відкритій території та частині природного заповідника «Єланецький степ».

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Це вже друга масштабна пожежа в межах природоохоронної території заповідника, першу - площею 8,5 га пожежно-рятувальні підрозділи ліквідовували 11 вересня.

Фото: ДСНС