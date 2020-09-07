На Київщині горів склад площею 450 квадратних метрів

На Київщині рятувальники ліквідували пожежу в приміщенні складської будівлі площею 450 кв.м.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Київській області.

«7 вересня о 14:00 до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району надійшло повідомлення про пожежу у с. Луб’янка по вул. Шевченка. На місце події направлено особовий склад 58-го Державного пожежно-рятувального посту смт Клавдієво-Тарасове, 53-го ДПРП смт Гостомель, 35- ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча, 31-ї ДПРЧ смт Бородянка та 52-го ДПРП смт Ворзель», - йдеться у повідомленні.

Було встановлено, що горить приміщення складської будівлі площею 450 кв.м та є загроза розповсюдження вогню на поряд розташовані споруди.

Зазначається, що о 15:25 пожежу локалізовано та о 17:15 повністю ліквідовано.

Під час гасіння пожежі залучались 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 33 чоловіки особового складу.

Фото: ДСНС