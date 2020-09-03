Пожежу в київській висотці ліквідували, одна людина загинула

У Шевченківському районі столиці рятувальники ліквідували пожежу, яка сталася у 25-поверховому житловому будинку на 24 поверсі. В результаті пожежі одна людина загинула, ще одного постраждалого госпіталізовано.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві.

"О 18:03 бійці локалізували загоряння та о 18:56 – ліквідували. За попередніми даними, під час пожежі у квартирі постраждав чоловік, якого було передано фахівцям медичної служби та з опіками 2 ступеню госпіталізовано до опікового центру. Також під час проведення розвідки, було виявлено тіло власника помешкання", - йдеться в повідомленні.

У Києві горить висотка / Фото: Павло Багмут. Укрінформ

В ДСНС зазначили, що повідомлення про повідомлення про пожежу, яка виникла у 25-поверховому житловому будинку на вул. Сікорського, 4, що у Шевченківському районі столиці надійшло 4 вересня о 16:43.

На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних частин. По прибуттю, бійці встановили, що горить одна із квартир на 24-му поверсі.

Через відсутність належного тиску у внутрішній мережі водопостачання будинку рятувальникам довелося прокладати рукавні лінії до місця пожежі. Також рятувальники витратили чимало часу, аби під’їхати до будівлі, адже двір був запаркований приватними автомобілями.

На пожежі було задіяно 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 52 чоловік особового складу.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві горить висотка біля посольства США на вул. Сікорського, 4. Займання сталося на передостанньому поверсі 25-поверхового будинку.