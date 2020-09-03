У Києві сталася пожежа на 34-му поверсі новобудови – ДСНС

У 35-поверховій будівлі в Києві 2 вересня виникла пожежа на 34-му поверсі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ДСНС.

"2 вересня до ДСНС надійшла інформація, що у Печерському районі по вулиці Іоанна Павла ІІ 12, у 35-поверховій новобудові виникла пожежа на 34 поверсі. До гасіння пожежі залучено 18 пожежників і чотири одиниці техніки. О 20:57 пожежу ліквідовано на площі 15 м кв", – йдеться в повідомленні.

У ЗМІ повідомляли, що пожежа сталася у недобудованому житловому комплексі Taryan Towers на Печерську.

Загиблих та травмованих унаслідок інциденту немає. Причина виникнення пожежі з'ясовується правоохоронними органами.