Вогнеборці локалізували пожежу в лісгоспі на Харківщині, без житла залишилися 33 особи

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили про локалізацію пожежі на території Новомосковського лісогосподарства у Харківській області.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС у своєму телеграм-каналі.

"Станом на 21:00 пожежу поблизу с. Клугино-Башкирівка Чугуївської міськради на території Новомосковського лісогосподарства локалізовано", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, у результаті пожежі на Харківщині без житла залишилися 33 особи.

"За оперативними даними, згоріло 22 домоволодіння, понад 50 осіб евакуйовано, 33 залишилися без житла. Частина постраждалих від забезпечення житлом відмовилася – вони залишилися в родичів, знайомих чи друзів. Усі інші – забезпечені житлом", - йдеться у дописі.

Кучер обіцяє, що питання компенсації за втрачене майно буде вирішено найближчим часом.

Як повідомляло агентство, вдень 2 вересня на території Дворічанського району сталася масштабна лісова пожежа. Через вітер вогонь перекинувся на вулицю в селі Гороб’ївка.

Згодом рятувальники повідомили, що площа пожежі збільшилася до 400 га, з них 100 га – верхової пожежі. Пізно ввечері стало відомо, що вогнем охоплено пів тисячі га лісів, горіння відбувається навколо трьох основних осередків, а село Гороб’ївка фактично знищене.

За фактом пожежі на Дворічанщині слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Фото: ДСНС