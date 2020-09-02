На Харківщині палає 500 гектарів лісу, одне село повністю знищене пожежею

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер у Телеграмі, передає Укрінформ.

«За оперативною інформацією наразі пожежею охоплено близько 500 га лісу, є 3 основні осередки загоряння, один із яких локалізовано. На жаль, 1 населений пункт повністю знищено пожежею, ще в двох є місця займання», - йдеться у дописі.

Як уточнила агентству речниця ОДА Ксенія Ярікова, йдеться про село Гороб’ївка, у Кутьківці та Гряниківці є займання.

«Для евакуації людей підготовлено транспорт, соціальні пакети (постільна білизна, їжа, подушки, ковдри). Постраждалих забезпечуємо житлом», - зазначив Кучер.

За його словами, ДСНС та поліція невпинно працює, також допомагають волонтери.

Наразі жертв немає, кількість постраждалих з’ясовується.

Як повідомляло агентство, вдень 2 вересня на території Дворічанського району сталася масштабна лісова пожежа. Через вітер вогонь перекинувся на вулицю в селі Гороб’ївка, жителів якої планували вивезти до райцентру. Наразі питання розміщення вирішується.

Згодом рятувальники повідомили, що площа пожежі збільшилася до 400 га, з них 100 га – верхової пожежі.

Президент Володимир Зеленський, який 2 вересня перебуває у Харкові, провів нараду щодо ліквідації пожежі. В Дворічанський район виїхав голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

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За фактом пожежі на Дворічанщині слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.