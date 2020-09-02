На Харківщині зупинили пожежу в селі, на яке вогонь перекинувся з лісу

Про це повідомила кореспонденту Укрінформу начальниця відділу масових комунікацій Дворічанської РДА Олеся Мараховська.

«Пожежу саме в селі вдалося зупинити, вогонь локалізовано, про евакуацію всіх мешканців не йдеться. Гасіння лісової пожежі триває», - розповіла Мараховська.

За попередніми даними, 10 будинків знищені або пошкоджені вогнем.

До гасіння лісової пожежі залучені рятувальники з кількох районів області та з Харкова.

За фактом пожежі у Дворічанському районі, як повідомили у відділі комунікації поліції Харківщини, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

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Як повідомляв Укрінформ, вдень 2 вересня на території Дворічанського району сталася масштабна лісова пожежа. Через сильний вітер вогонь перекинувся на вулицю в селі Гороб’ївка, жителів планували вивезти до райцентру. Наразі питання розміщення вирішується.

Згодом рятувальники повідомили, що площа пожежі збільшилася до 400 га, з них 100 га – верхової пожежі.

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Президент Володимир Зеленський, який 2 вересня перебуває у Харкові, провів нараду щодо ліквідації пожежі. У Дворічанський район виїхав голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Фото Нацполіції